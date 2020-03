Alertan de falsos fármacos para curar el coronavirus

Culiacán, Sinaloa.- En el país se encuentran agotados los fármacos que llevan las sustancias cloroquina e hidroxicloroquina debido a que se ha malinformado de que estos son la cura para el coronavirus, el cual está llegando a todas las regiones del mundo.

El especialista reumatólogo Jorge Zamudio Lerma explicó que estos fueron diseñados en un inicio para tratar la artritis reumatoide, los cuales han generado efectos positivos en los pacientes.

Sin embargo, el médico externó su preocupación debido a que hay artículos manifestando que estos medicamentos pueden ser la cura del COVID-19, sin el sustento científico, generando una esperanza en la población, por lo que los fármacos han sido agotados y no se encuentran en ninguna farmacia del país.

La utilización sin ser recetados por médicos expertos puede provocar graves problemas a la salud, por lo que el Colegio Mexicano de Reumatólogos se encuentra por lanzar un posicionamiento de alerta a la ciudadanía con el fin de que no lo utilicen sin la prescripción médica y crear conciencia en la población de que aún no existe un fármaco que pueda curar a todas aquellas personas que han sido infectadas.

Infografía / Fuente: Sector salud

Riesgos

En los artículos o información que circula en redes sociales se anuncia que los medicamentos con nombre comercial Aralen o Plaquenil deben utilizarse en dosis de mil miligramos diarios, las cuales son extremadamente altas y pueden provocar arritmias cardiacas y producir un infarto fulminante, en especial en paciente de la tercera edad, así como ceguera y problemas gastrointestinales.

El especialista explicó que estos se deben utilizar al día en dosis de 150 miligramos, lo que representaría una pastilla diaria. «Se debe tener cuidado con estos medicamentos, ya que las dosis que están recomendando para curar supuestamente el COVID-19 son demasiado altas», dijo Zamudio Lerma.

La situación para los pacientes con artritis es delicada debido a que su producto está escaso, por lo que el sector de la salud se encuentra hablando con las farmacéuticas para que manden a México más dosis y que los pacientes puedan continuar su tratamiento; mientras para aquellos que no tienen, están recetando otros fármacos de manera provisional.

Antecedente

El especialista señaló que la información de la supuesta cura de coronavirus con estos fármacos es debido a que en años anteriores y en otros países se han utilizado para la cura de la malaria, mientras que aparentemente a nivel internacional se ha informado que en otros países los han utilizado como parte del tratamiento del COVID-19.

Exhorta a la ciudadanía a que no se automedique; y, en caso de tener síntomas de coronavirus, acudan a un centro hospitalario y sean los médicos quienes den un tratamiento y recomendaciones de cómo cuidarse. Además, invita a que no dejen de realizar las medidas de prevención y que eviten salir de casa durante los días de aislamiento, con el fin de que el virus no siga propagándose en todas las entidades del país.

«En Italia anuncian que están tratando algunos pacientes con algunos medicamentos que son para combatir la malaria, pero estos llegan a costar hasta 18 mil pesos. Ahorita nada es certero», explicó.

Espera

El médico señala que deberá pasar todavía un tiempo para que los científicos encuentren la vacuna o fármacos que permitan la cura de esta enfermedad.

El secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, ha explicado que los casos de COVID-19 que se han presentado en la entidad han sido tratados de acuerdo a la sintomatología que el paciente va presentando. El primer caso, que estuvo aislado en un hotel de la ciudad, fue tratado con ibuprofeno y analgésicos, para el dolor que sentía en su cuerpo debido al tiempo que estuvo en cama.