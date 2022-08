Alertan por venta de tortillas piratas en Sinaloa e irregularidades en vendedores en moto

En cuanto a las tortillas piratas dijo que no se considera la posibilidad de que se agregue olote o hoja de elote a la mezcla por parte de quienes venden productos de mala calidad en Sinaloa, pero si se tiene identificado que adquieren masas de mala calidad que son más baratas.

Aclaró, que la nixtamalización no genera pérdida de calidad ni posible daño a la salud como se ha rumorado, pero si baja los costos de producción de las tortillerías, por lo que se busca poder tener acceso a la maquinaria necesaria para empezar a aplicar esta práctica en el estado, ya que solamente el 5 por ciento de las tortillerías puede aplicarla.

"Hasta ahorita no se ha detectado una tortilla pirata en los mostradores , en el mostrador la gente está viendo cómo se está elaborando la tortilla, están viendo la masa de la mejor harina que existe, entonces en el mostrador no existe una tortilla mala, una tortilla pirata que pueda ocasionar daño para el que la está consumiendo", aseguró.

Expuso que el problema recae, que este tipo de venta, no es regulada en la aplicación de las normas de salubridad por no contar con los permisos correspondientes para la venta, mismos que acuden a las colonias a ofertar su producto que además se vende más barato.

El líder de tortilleros expuso que lamentablemente Sinaloa se encuentra entre los tres estados en donde se ha detectado la venta de tortillas piratas , mismas que son realizadas con productos de baja calidad, sin embargo, en mostrador no son vendidas, sino que por parte de los vendedores ambulantes y en moto.

