¿Alianza Morena-PAS en Sinaloa llega a su fin?

Sinaloa.- Para los morenistas en Sinaloa, el convenio firmado entre Morena y PAS fue meramente electoral.

En coincidencia, para el delegado estatal de Morena en Sinaloa, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, y el diputado Feliciano Castro Meléndrez este convenio terminó con las elecciones, por lo que, desde el pasado 6 de junio de 2021 ya no existe obligatoriedad de ninguno de los partidos para continuar trabajando juntos.

Un acierto

Castro Meléndrez destacó que, si bien la alianza político-electoral para las elecciones 2021 fue un acierto, el trabajo legislativo ha sido independiente. “Ignoro convenios que se hayan firmado, pero puedo decir que en relación al Congreso seguiremos en diálogo buscando construir acuerdos con todas las fuerzas políticas, incluyendo al PAS. Hay diferencias, pero justamente las diferencias son la expresión de la pluralidad y estamos convocados a construir acuerdos y afortunadamente se han tenido muchos acuerdos, como también diferencias”, agregó.

Guerrero Verdugo dejó claro que, como lo dice el convenio, este fue solo electoral para unas elecciones específicas, y al momento en que termina la elección, queda ya cubierta esa parte del convenio. “Al momento en que entran en funciones, ya es otra fase. Si bien se declara una voluntad para que, en caso de ganar, al administrar el Estado o municipios puedan hacerse incluyentes, pero es voluntad, no es una obligación”.

Rubén Rocha Moya: “La coalición Morena-PAS terminó con las elecciones, pero somos amigos. Héctor me invita a tomarme un café, quizá en estos días vaya a tomarme un chocolate”

La alianza PAS-Morena terminó en las elecciones, pero somos amigos después de que salió Héctor Melesio Cuen. Hace unos días, se difundió una foto entre él y yo porque nos vimos en la Rotonda de Hombres Ilustres, esos eventos los organiza la federación y nos invitan, probablemente lo invitó Gobernación, andaba también el rector de la UAS.

Relación

Tenemos buena relación y ya me mandó el recado (Cuen Ojeda) de que podemos platicar, y a lo mejor hay pláticas tendientes a nuevos eventos y ese nuevo evento puede ser electoral en el 2024.

Lo que pasa es que tendrán que platicar los partidos. Yo ya les dije, si a mí me preguntan, en el 2024 yo estoy de acuerdo en que haya acuerdo entre Morena y PAS, y yo daría mi opinión favorable, pero eso ya lo van a resolver los partidos. Por lo pronto, estamos caminando así.

Víctor Antonio Corrales Burgueño: “No hay ningún rompimiento entre los partidos. El mismo gobernador reafirma nuestra relación, y nosotros sabemos que el convenio que se firmó con la alianza sigue”

Lo que se firmó fue un convenio de alianza para candidaturas comunes, no fue una coalición, debido a que los tiempos definidos para registrar la coalición no se dieron, puesto que aún no estaba definido el candidato a gobernador, y Cuen Ojeda, entonces presidente del PAS, tenía como única condición que la candidatura a la gubernatura la encabezara Rubén Rocha Moya.

Convenio firmado

En relación a la administración estatal y gobiernos municipales, solo se mostró la intención de ser incluyentes, no se manejaron números de puestos o Secretarías. No hay ningún rompimiento entre los partidos. El mismo gobernador reafirma nuestra relación y sabemos que el convenio que se firmó con la alianza sigue. Nosotros estamos en la postura de continuar aliados con Morena, y a Morena lo representa el Comité Ejecutivo Nacional, no solamente Sinaloa. No estamos confrontados ni estamos rompiendo, al contrario, estamos coadyuvando a que se tenga un buen gobierno.

Contexto

Convenio llama a una administración incluyente

Un párrafo del convenio de coalición entre Morena y PAS defiende espacios para el partido local en el gobierno de Rubén Rocha Moya, pero uno de los firmantes, Hector Melesio Cuen, fue removido del gabinete.

Por voluntad, dice el documento, es como deberán conformarse en inclusión de ambos partidos las administraciones municipales y la estatal, pero lo firmado por la dirigencia nacional de Morena y la dirigencia estatal del PAS no exige cantidad de puestos, ni secretarías. El actual dirigente del PAS, Víctor Corrales, asegura que la alianza sigue y no descarta trabajar juntos en el 2024, igual que el gobernador.

Los datos

- Diputados

Varios diputados de Morena y PAS aseguraron desconocer los acuerdos firmados entre las dirigencias de sus partidos, por lo que se negaron a opinar sobre diferencias entre los líderes.

- Salida de Cuen

El dirigente del PAS, Víctor Corrales, asegura que la salida de Héctor Cuen de la Secretaría de Salud se dio debido a que solo recibió la silla, pero no facultades para decidir sobre las Subsecretarías, sin embargo, no hay diferencias políticas con el actual gobierno, dijo a EL DEBATE.