Alistan protocolos para entrega de uniformes escolares gratuitos en Sinaloa

Sinaloa.- A pesar de que hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la fecha para inicio del canje de uniformes y útiles escolares gratuitos por parte de gobierno del estado de Sinaloa, se está preparando a los proveedores sobre las medidas a implementar para evitar contagios de coronavirus.

Maximiliano Valdez, presidente de la Asociación de la Industria de Confección Textil de Sinaloa detalló que hasta el momento no se les a dicho que día exacto se iniciará el canje, sin embargo, se habla del día 24 de agosto, a la par del inicio de clases en línea, por lo que mediante capacitación por plataformas digitales se les dieron a conocer los protocolos a seguir marcados por gobierno.

Entre ellos destaca, el que se atenderán solamente a las personas que marca su turno de acuerdo al orden alfabético por el que se abrirá la plataforma, disponer la entrega por ventanilla o a través de una barra acrílica impidiendo el acceso de los padres de familia a los establecimientos, uso obligatorio de cubrebocas para padres de familia y personal de entrega, uso de guantes desechables en el personal de entrega.

Además el marcado de distancia de 1.8 metros entre un padre de familia y otro, gel con alcohol disponible antes de la entrega del paquete de uniformes, no niños, un solo padre de familia por beneficio, no habrá prueba de tallas y no se aceptarán cambios ni devoluciones.

En torno a ello destacó que la finalidad de ser estrictos en los requerimientos es garantizar el que no se generen multitudes de personas como en otros años, y con ello que la entrega sea segura.

Esto pues se requiere no retrasar el pago de los pagos restantes de gobierno del estado a los textileros, mismo recurso que en estos momentos es indispensable para la supervivencia de las empresas.

Reconoció que en otros estados ya se cuenta con pérdidas muy grandes en la industria por la falta de venta de uniformes por la implementación de las clases en línea, y en el caso de Sinaloa ayudó que esté estipulado en la Ley la obligatoriedad de la entrega de paquetes gratuitos.