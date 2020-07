Alma Leticia padece una enfermedad crónico-degenerativa y necesita de tu ayuda

Culiacán, Sinaloa.-Alma Leticia Robles Avilés pide a la población que la apoyen para poder comprar los medicamentos que requiere y poder salir del Hospital General y poder ir a visitar a sus hijos quienes están bajo el resguardo del DIF Sinaloa.

Esta mujer esta pasando por un mal momento luego que con gran dolor tuvo que aceptar separarse de sus hijos la enfermedad cronico degenerativa que padece empeoró porque hubo días que no tenía para comer las tres veces al día, además de soportar los terribles calores bajo unos hules.

Se encuentra internada en el Hospital General de Culiacán. Solo cuenta con el apoyo de un conocido quien anda en la búsqueda de conseguir los medicamentos, pero no ha podido juntar todos.

En algunos turnos no le han puesto ningún medicamento porque no tiene por lo que sólo esta en el hospital bajo observación médica pero así no va a mejorar. Quien desee apoyarla puede hablar a los teléfonos 6673161086 y 6673167427.

