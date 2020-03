Alumnas de prepa UAS vencen el miedo y realizan Tendedero

Después de que alumnas de Licenciaturas de diferentes universidades en Culiacán, alumnas de la preparatoria Hermanos Flores Magón, decidieron colocar su propio Tendedero contra el Acoso hace unas horas, afuera de la institución debido a que esta, le negó el paso a la prensa.

De entre las denuncias se encuentran: docentes que obligan a sus alumnas a sentarse en sus piernas, otros que les envían mensajes para proponerles actividad sexual y algunos más que realizan comentarios no solicitados sobre el cuerpo de las menores o las persiguen afuera de la escuela para tener interacción con ellas.

Foto: Cristina Félix

De manera Anónima, una alumna también denunció que, uno de los docentes que ahí labora, suele acercarse a sus estudiantes tanto que, ellas sienten que este invade su espacio personal ya que se queda a unos centímetros de sus caras, mientras les asigna tareas que él no quiere realizar, como llevar las listas de asistencia: este docente también fue uno de los más señalados en el Tendedero por situaciones como la siguiente: “una vez me dijo que si tenía novio, que me consiguiera un novio que me satisficiera”

Recalcar que no es la primera vez que pasa. Ya muchas empezaron a decir sus denuncias el año pasado, hicieron lo mismo pero había maestros que no nos iba a servir de nada, y que si sufríamos de eso por qué no hacíamos una denuncia formal”, denunció otra alumna de manera anónima.

Foto: Cristina Félix

Una alumna más, denunció que, uno de los administrativos tenía su número de celular, este se comunicaba con ella para proponerle que tuvieran sexo, sin embargo, ella expresó que no quería hacerlo, por lo que él la amenazó con que, si ella denunciaba, propagaría la idea de que la estudiante había tenido sexo con otros docentes, esto,

Me acuerdo que él se me acercó, estaban solos los cubículos y me dijo: tengo tatuajes ¿quieres verlos? y yo no le contesté anda porque estaba acorralada en una esquina. La situación no estaba a mi favor: me enseñó sus tatuajes, se quitó la playera, y yo lo único que quería era ya me voy, ya me voy... “, denunció una estudiante, de manera anónima.

Foto: Cristina Félix

Foto: Cristina Félix

Finalmente, un grupo de alumnas expresó también que, pese a que desde el año pasado, hubo denuncias interpuestas en la institución, en contra de algunos docentes, estos siguen laborando ahí, sin repercusión alguna.