Alumnos de primaria de Culiacán inician clases sin mobiliario

Sinaloa.- Alumnos iniciaron clases del ciclo escolar 2019-2020 sin mobiliario suficiente para en la escuela primaria Eduardo Caldera, en la colonia Villa del Real.

Mirna Maribel Cota Martínez, directora del turno vespertino José Mariano Carlos León, explicó que el número de alumnos que tienen es excesivo para las butacas, tanto que los niños deben tomar las clases en el piso.

La también maestra de la escuela comentó que tiene cuatro años batallando para que les entreguen más mobiliario, pues no les parece justo que los niños estén tomando clases en el suelo: “Somos una escuela con mucha demanda. Tengo cuatro años aquí, y siempre es lo mismo con falta de mobiliario y falta de maestros”.

Uno de los salones más llenos es el de primer grado, el cual se supone que su capacidad es solo para 35 niños, pero ante la demanda que presenta la escuela ingresaron 48 alumnos, de los cuales más de la mitad está sin silla.

Otro de los problemas que necesitan resolver es la falta de maestros. Las directoras de ambos grupos tienen que dar clases en uno de los grupos debido a que no hay maestros para quinto grado.

Problema

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Claudia González Hurtado, comentó que como representante de los padres de los alumnos no puede permitir que sus hijos no tengan una atención de calidad a la hora de tomar clases: “No es justo que yo venga a ver cómo mi hijo no tiene una banca para tomar clases”.

Mencionó que en varias ocasiones los padres de familia han cooperado para hacer una techumbre y para comprar mobiliario, pero que en esta ocasión necesitan que las autoridades los apoyen.

Por ello, exhortan a Gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación Pública y Cultura para que atiendan el llamado y los menores puedan tomar sus clases en mobiliario, como todos los niños.