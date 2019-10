Alumnos se manifiestan por reelección de directora de la prepa Allende

Sinaloa.- Un numeroso grupo de alumnos de la preparatoria Salvador Allende, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se manifestó en el Edificio Central para exigir la destitución de la directora Araceli Vargas, que se acaba de reelegir. Afirman que, aunque fue por votación, la mayoría de los votos los tuvo el profesor Héctor Zazueta, sin embargo, no los tomaron en cuenta.

Los alumnos abandonaron sus clases para acudir al edificio y ahí dar a conocer su inconformidad ante el problema que enfrentan. “No nos quieren escuchar. Ocupamos que nos den la voz a nosotros porque hay mucha corrupción. Nos amenazaron”, comentó uno de las alumnas.

Expresó que la directora se gasta el dinero de las ganancias de las tiendas; además, tiene la escuela en muy malas condiciones: “los baños son un asco. Está robándose el dinero de las tiendas, no se ve el rendimiento”, aseguró.

No reelección

Al grito de “¡No reelección!”, “¡Se ve, se siente, la Allende está presente!” y “¡Fuera Araceli!”, el grupo de alumnos pidió que se respete la votación en la que el docente Héctor se llevó la delantera con más de 700 votos, mientras la maestra Araceli solo tuvo 4.

“El Consejo Universitario es el que decide eso, entonces ellos fueron los que eligieron a la maestra Araceli. Siento que ella no ha implementado buenos proyectos en nuestra unidad académica. Queremos nuevos métodos, nuevos planes que beneficien a los alumnos”, dijo uno de los representantes de los alumnos.

Los estudiantes comentaron que continuarán en su lucha, ya que quieren que la escuela sea diferente y no los obliguen aceptar cosas en las que no están de acuerdo, ya que los únicos perjudicados son ellos, y no tienen voz ni voto.

Se espera que la directora haga una aclaración sobre esto.