Álvaro, el hombre detrás del impresionante salto viral en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Entrevista exclusiva de EL DEBATE con Álvaro Medina López, el hombre detrás del salto en la Avenida Álvaro Obregón que se volvió viral en redes sociales, ya que a pesar de tener 39 años, demuestra todavía tener condición digna de un olímpico.

Las imágenes que circulan en redes sociales fueron captadas por el fotógrafo de EL DEBATE Luis Gerardo Magaña, donde la publicación original llegó a más de 3 mil compartidas en Facebook, incluso el Centro de Ciencias de Sinaloa analizó físicamente el salto de gran longitud.

¿Practica algún deporte?

Muchos usuarios al ver las imágenes se preguntaban si hacía un deporte, Álvaro mencionó durante la entrevista que juega fútbol en unas canchas cerca de su casa, entre ellas una en la colonia 21 de Marzo, en las Huertas y también en La Costera donde se reúne con otras personas de forma amateur, también agrega que lleva jugando aproximadamente 10 años.

Algo que sorprendió fue que él menciona el detalle que todos creían que se trataba de una persona más joven, pero en realidad Álvaro ya anda rondando a los 40 años y conserva una increíble condición física que impactó a todos con ese digno salto, actualmente tiene 39 años y en octubre es su siguiente cumpleaños.

¿Cómo se tomó los memes que empezaron a circular?

Álvaro menciona que para nada le molestaron los memes, que al contrario, que se lo tomó con humor, él y sus vecinos se rieron, agrega que las personas que se molestan con eso es porque no les entienden.

En el momento del salto ¿De dónde venías y a dónde te dirigías?

Muchos usuarios comentaban sobre a dónde iba, a lo que Álvaro dijo que se dirigía durante la tormenta tropical que pegó en el Estado, tuvo que cruzar la avenida Álvaro Obregón ante la molesta lluvia, se dirigía a la escuela ya que él estudia la preparatoria abierta y los camiones no pasaban, por lo que se dirigido al Oxxo en la esquina de la Catedral para resguardarse, pero que en ese momento se estaba acabando el tiempo que marca el semáforo para que crucen los peatones, por lo que se tuvo que apurar, así que tomó velocidad y al ver el charco fue cuando dio el salto.

¿Llegó o no llegó?

Menciona que lo vio de lejos pero que al caer no se le hizo tan lejos, ya que llegó hasta un lugar donde no estaba mojado, pero viendo las imágenes, se podría decir que fue un salto de más de 2 metros porque fue todo un carril, menciona que no se quería mojar los calcetines, muchos usuarios mencionan que si llevaba calzado especial o tenis nuevos y que su intención era no mojarlos, pero para nada, señala que eran tenis normales.

Álvaro no esperó que su imagen se viralizara, ya que es algo tan común que una persona trata de evitar, caer en un charco, pero el momento impresionó a todos en redes sociales.