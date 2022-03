Ambulancias de Cruz Roja Culiacán quedan varadas en hospitales

Sinaloa.- Un problema añejo que hoy en día ya empieza a dar batalla. Las ambulancias de Cruz Roja con frecuencia se ven afectadas tras brindar un servicio, ya que sus camillas, por diversas circunstancias, son ocupadas dentro de los mismos hospitales, lo cual merma el servicio para atender otras emergencias. Roberto Meza Medina, coordinador local de Socorros en Culiacán, señala que, ante esta situación, necesitan ver cómo agilizar este tipo de situaciones.

El problema

“Cuando detectamos que una camilla se atora en un hospital, vamos por unas comodinas para nosotros seguir atendiendo las emergencias, se queda la camilla, vamos por otra”.

Incluso, hay ocasiones en que las comodinas también se quedan en los nosocomios, dijo Roberto Alfonso Meza Medina, por lo que las ambulancias se quedan en la base, pero sin camillas y sin poder usarlas para atender los llamados. Por esto, dijo que necesitan ver cómo hacer más ágil este tipo de situaciones.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a que los comprendan, que tengan paciencia, de que son eventos que no están en sus manos el poder atender un llamado o que la camilla no se atore. “No está en que no queramos atender a nadie”.

Por otra parte, dijo que en lo que va del año, los servicios han aumentando debido al incremento de choques, accidentes viales y percances en moto, por lo que requieren de mayor eficiencia.

Érick Montoya González, coordinador local administrativo de Cruz Roja Culiacán, dijo que el elevado número de solicitudes al servicio de emergencia ha provocado que tengan detenida una ambulancia en los hospitales para que le reciban a los pacientes, resaltando que este es un tema que tiene muchos años, es por ello que han tratado de coordinarse con las autoridades para que estas situaciones fluyan, ya que las unidades duran hasta una hora o más paradas. Ante esta situación, indicó, tienen que pedir apoyo.

Argumento

Roberto Meza agregó que parte de los servicios que ellos atienden están los percances viales, y dio a conocer que, en enero del 2021, tuvieron 35 atenciones en accidentes de moto, y en 2022, arriba del doble, con 79 casos.

Recomendó a la ciudadanía que usen el casco, que respeten los señalamientos, que no vayan en medio de los carros ni rebasando los límites de velocidad.