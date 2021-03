Ambulantes de Culiacán con esperanzas de repuntar ventas en Semana Santa

Sinaloa.- Los comerciantes ambulantes del centro de Culiacán temen no lograr incrementar sus ventas con los productos que normalmente se usan en Semana Santa, como sombreros, sombrillas, mangas de maya, short y demás, pero al dar un si a la disponibilidad de playas tienen la esperanza de que esto les favorezca a no quedarse con esos productos durante esta temporada.

Laura Alicia Quevedo Pérez, coordinadora del bloque de vendedores del centro de Culiacán comentó que las esperanzas se han depositado en esta temporada gracias a que ya las autoridades anunciaron que si habrá playas con restricciones para esta semana santa 2021.

"Esto nos va ha favorecer para que los productos puedan salir, la gente ya quiere salir el año pasado no se tubo esa oportunidad ahora que si la hay esperamos vender un poco más, ya que los trajes tos y productos que se venden en la temporada de primavera no habrá forma de sacarlo por no haber clases presenciales ni festivales", manifestó.

Por otra parte la líder de los comerciantes precisó que la apertura del tramo en la calle Ángel Flores entre Carrasco y Rubí no ha beneficiado mucho al sector ambulante, pues todavía no hay paradas en ese punto por lo que las ventas continúan en un máximo del 60 por ciento.