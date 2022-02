Ambulantes denunciarán a quienes se instalen sin permiso en venta de San Valentín en Culiacán

Sinaloa.- En alerta ante la posible llegada de vendedores golondrinos provenientes del sur del país, se mantienen los vendedores ambulantes y de flores, en Culiacán, ante la próxima fecha festiva del 14 de febrero, por lo que se denunciará a quienes se instalen sin permisos.

Laura Alicia Quevedo, presidenta del bloque de vendedores ambulantes del centro de Culiacán, explicó que hasta el momento no se a tenido presencia de vendedores irregulares que no pagan permisos y ofertan la mercancía más barata, esto después de que se acordó con el ayuntamiento no permitir su instalación en el municipio.

Asimismo advirtió, que el acuerdo es que de inmediato se denuncie en el departamento de inspección y vigilancia de colocarse un puesto ambulante sin permisos, de igual manera con el tema de la venta de flores, por lo que se estarán realizando las quejas correspondientes durante las fechas en las que se espera mayor número de ventas que es a partir del siguiente fin de semana y hasta el 14 de febrero.

"Ya hay un acuerdo con el ayuntamiento de que no los dejen, todos tenemos derecho a trabajar, pero los golondrinos si nos afectan mucho a los que diario trabajamos, a los vendedores que trabajamos todo el año, padecemos lluvias, calor, malas ventas y no se nos hace justo que vengan nada más en los tiempos mejores", reiteró.

Leer más: Arremete Estrada Ferreiro contra gobernador Rocha y diputados, durante evento en Culiacán

En cuanto a las ventas de San Valentín, aclaró que por requerirse un permiso para cambio de giro, será en los próximos días que empiece a exhibirse la mercancía de la fecha festiva, en dónde destacan los dulces, chocolates, peluches y flores.