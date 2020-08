Ambulantes en pie de lucha: piden seguir con la venta de aguas frescas y bonetería en Culiacán

Culiacán.-Comerciantes ambulantes del centro de Culiacán manifestan estar en pie de lucha en cuanto a las nuevas decisiones por parte del jefe de mercados Jesús Adrián Cerda. Aseguraron que el jefe de mercados quiere restringir la venta de algunos productos, como bonetería, aguas frescas y en puntos de venta de para celulares no colocar la mica o cristal a los usuarios.

La coordinación del bloque de vendedores Laura Alicia Quevedo Pérez indicó que estas acciones han sido para tratar de favorecer a locatarios establecidos del centro, pero sería afectar aún más las economías de cada uno de los vendedores ambulantes.

Todo lo que es bonetería que consiste en ropa interior para dama y caballero, venta de aguas frescas y otros productos son los que quieren restringir, expresó.El jefe de mercados quiere restringirnos las ventas de estos productos y solo dejarnos uno por permiso, con esto se protegería los intereses de los comerciantes establecidos y nos dejarían nuestros puntos de ventas vacíos.

Ropa interior pretende ser retirada de la venta en espacios de vendedores ambulantes de Culiacán. | DEBATE

Así mismo Laura Alicia señaló que no hay razones del porque quiere tomar esas decisiones, pero que se presume les harán llegar un oficio donde se les citará de uno por uno y se les restringirá la venta de algunos productos."Él a chaleco quiere que se haga lo que el dice, no nos han dicho más pero vamos a estar en pie de lucha para no permitir que se haga eso, nos dejarían sin oportunidad de salir de la crisis que estamos viviendo", añadió.

Por último los comerciantes le hacen el llamado al jefe de mercados Adrián Cerda para dialogar y así poder llegar a un acuerdo, pues no están de acuerdo con las decisiones que se han presentado.

Nosotros vamos a tomar todas las medidas y estaremos en pie de lucha para que no nos impongan vender esos productos, manifestó la afectada. Explicó que van ha estar realizando movimientos para que no les restrinjan así como estar en la mejor disposición para el dialogo y negociación como buscar audiencia con el presidente municipal para que los apoye y en audiencia llegar a acuerdos.

