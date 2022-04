Amenazas, presión y difamación contra diputados del PRI que votaron contra reforma eléctrica

Culiacán, Sinaloa.- Dejen ejercer presión mediante amenazas para emitir un voto en contra de la reforma eléctrica, hasta violencia y difamación posterior al rechazo de la misma se ha vivido en contra de los diputados federales de los diferentes grupos parlamentarios de oposición a Morena durante las últimas tres semanas señaló Paloma Sánchez, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Explicó que la serie de actos violentos que se están viviendo en contra de los legisladores que decidieron rechazar la aprobación de la reforma eléctrica, es un caso a preocupar, sobre todo por la vulnerabilidad a que estas acciones tengan escala.

"Tomamos la decisión de que íbamos en contra y así fue, desde ese momento, realmente tres semanas que han sido verdaderamente no difícil, sino que también de sacar todo el carácter y también la fuerza, porque, me llegaron amenazas de todo tipo, amenazas contra mi familia, violencia en general que no puedo contar los comentarios groseros, llamadas todo el tiempo, presiones a mi equipo, todo", reiteró la diputada federal.

Expuso que una de las razones por la que se decidió en conjunto con la coalición Va por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN), fue la solicitud reiterada de los ciudadanos, quienes por distintos medios pidieron de manera directa no darle seguimiento a la reforma, además ante la solicitud del ejecutivo de que no se realizarán cambios en la iniciativa inicialmente presentada, decisión a la que se sumó el Partido Movimiento Ciudadano (MC).

"Es verdaderamente triste, sobre todo con los del PRI, porque uta, fuimos los que no les dimos los votos, resulta que es una guerra contra nosotros, osea, hay reuniones de Morena en donde dicen, ahora si, todas las iniciativas que pasen va por méxico les vamos a decir que no", expuso la legisladora federal.

En cuanto a la votación y aprobación de la ley minera que también fue votada el día domingo y aprobada por mayoría, la legisladora justificó la abstención de los legisladores de oposición a la bancada mayoritaria en el Congreso de la Unión por la falta de proceso, esto pues aseguró no fue discutida ni aprobada en comisión.