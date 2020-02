Ana Isabel y su hijo Kevín venden pulseras para su tratamiento

Culiacán, Sinaloa.- Con gran ilusión y esperanza de poder cubrir con los gastos que su hijo necesita se encontraba Ana Isabel Lizárraga pues eran muchas las personas que se habían sumado a esta buena causa.

Pues con la frente en alto y las ganas de seguir adelante, la madre de familia trabaja por continuar brindado a su hijo las mejores condiciones de salud y para combatir el cáncer que padece.

Ana y su hijo, Kevin Arturo, de 14 años, ambos emprenden en la venta de pulseras elaboradas por ellos mismos para juntar el dinero con el que pagarán los costos del tratamiento.

Kevin aprendió a hacer bisutería, pues además de ser terapeútico, le permite calmar un poco los gatos en el hogar pues enprendendio una venta.

Es así que muchas personas se sumaron y decidieron colaborar para que Kevin pudiera cubrir gastos del tratamiento.

Sin imaginarlo al querer retirar el dinero que con gran bondad las personas habian donado, Ana se lleno de tristeza el saber que le habian clonado la tarjeta y la habian en ceros pues no comprende como puede existir tantan maldad en las personas y es por ello que hace el llamado para que aquellas personas que aún decen donar y ya cuentan con el numero de la cuenta no lo hagan pues el dinero no llegara a su destino pero se pueden comunicar al 667-492-1667 para cualquier acción con la que puedan ayudar a Kevin.