Ana Lucía necesita ayuda para superar la anorexia

Culiacán, Sinaloa.- Ana Lucía pesa tan solo 27 kilogramos, y lucha todos los días para ingerir alimentos y poderlo retener sin sentir la necesidad de vomitar debido a la anorexia que padece desde hace un año, provocada por una fuerte depresión.

Originaria de Culiacán, nos confesó que su mayor ilusión es ser internada en una clínica especializada para su trastorno alimenticio y tener una vida normal, como la de cualquier adolescente de su edad.

Sin embargo, al enterarse por su siquiatra que en México solo existen dos centros donde puede rehabilitarse y que el costo por un tratamiento de 3 meses cuesta más de 700 mil pesos, pierde la esperanza debido a que su situación económica no les permite cubrirlo.

Su padre, Omar, cuenta que él, junto con su hija, vive está terrible enfermedad que la pone en riesgo de sufrir en cualquier momento un paro cardiaco, aún así, lucha todos los días para reunir la cantidad de dinero necesaria y poderla internar en el menor tiempo posible; mientras logra esto, Ana Lucía, es atendida con un grupo de médicos especialistas del sector privado en la ciudad, dificultando que los ahorros resulten suficientes.

“No puedo dejarla, seguiremos luchando hasta que ella esté en esta clínica. El sector público en el país no cuenta con lugares para personas con el trastorno alimenticio”, dijo.

Complicaciones

La calidad de vida de Ana Lucía no es la mejor, ya que su cuerpo no tiene la energía suficiente para hacer actividades como practicar algún deporte ni aquellas de la vida cotidiana, como caminar o subir y bajar escaleras.

La adolescente tiene otros padecimientos, como el quedarse dormida en clases, pero aún así su desempeño escolar es de excelencia, debido a que se ha preocupado por no bajar su rendimiento escolar, lo que le está generando un doble esfuerzo.

Ana Lucía espera que el tiempo no pase y que el gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, y las autoridades del sistema DIF Sinaloa apoyen su caso no solo con terapias, sino que juntos busquen los medios para ser llevada a este centro especial y aprovechar el tiempo de vacaciones para estar internada y no tener que perder el próximo ciclo escolar.

“Yo pido al gobernador [Quirino Ordaz] que me ayude, y que cree un centro para personas que tienen problemas como la anorexia”, dijo la menor.

Apoyo

La familia de Ana Lucía se encuentra realizando una rifa, donde regalarán una fiesta completa en la compra de un boleto por un costo de 300 pesos.