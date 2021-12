Analistas discuten posturas sobre crédito adquirido por el gobierno de Sinaloa

Sinaloa.- Aunque la solicitud de 1,500 millones de pesos que realizó a instituciones financieras el gobernador Rubén Rocha Moya para pagar aguinaldos y salarios no puso al Estado en una situación financiera complicada, la forma es fondo, coinciden analistas políticos de esta casa editorial; pues se observa en el arranque del Gobierno que el presidente Andrés Manuel López Obrador no apoyó a Rocha a pesar de que por primera vez Sinaloa es gobernado por Morena, con una mayoría en el Congreso local, alcaldías y diputaciones federales. ¿Por qué?

En mesa de análisis transmitida por redes sociales de Debate, columnistas de este medio coincidieron en que la sucesión presidencial del 2024 ya se adelantó y juega un papel importante en este contexto.

Fernando Zepeda recordó que uno de los principales promotores de la candidatura de Rocha fue Ricardo Monreal, el líder del Senado y quien desea ser el candidato presidencial, con quien precisamente el gobernador de Sinaloa tiene una muy buena relación; sin embargo, el analista comentó que la línea de AMLO es apoyar a Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“En Veracruz fue más visceral el asunto, el detener a uno de los principales operadores de Monreal; en Sinaloa son otras condiciones, es más sutil, el apretar económicamente al gobernador para orillarlo a tomar otras decisiones; por fortuna, el crédito es manejable, pero el asunto político es lo que más nos preocupa porque, a medida que avance el tiempo, se van a ir agravando las diferencias políticas en el país y allí es donde Rocha tendrá que definir hacia dónde ir, y debería medirlo con las consecuencias para Sinaloa”, opinó el analista político Fernando Zepeda.

En el mismo tenor lo vieron Nora Arellano y Alfredo Brambila, este último comentó que se ve el advenimiento de una crisis política si Rocha se decanta por Monreal. “La cercanía de Rocha con el senador Monreal se está constituyendo como una piedra en el zapato para AMLOy está contribuyendo a fracturar esta situación directa con el presidente”.

El también columnista de Debate, y quien se ha desempeñado como secretario técnico de la fundación Colosio, expuso que la situación es delicada porque, a pesar del préstamo, aseguró que, de acuerdo con denuncias cercanas, los aguinaldos y quincenas no se pagaron a tiempo, “compañeros revelan que no les han pagado la quincena del 15 de noviembre.

Hay denuncias en Twitter de la Secretaría de Educación y Salud que les han retenido pagos de noviembre y diciembre bajo el argumento de que deben ser ratificados, para el 22 de diciembre no se habían pagado aguinaldos en Seguridad Pública, no se cumplió en tiempo y forma”, denunció y dijo que, si un empleado lo señala públicamente, sería despedido.

La Dra. en derecho Ana Luz Ruelas criticó las actitudes del presidente de abandonar a su suerte a los estados con la deuda local, porque esto es quitarse el problema de apoyar con aportaciones federales y es irresponsable, opinó, pero dijo que el asunto de fondo y que va repercutir en todos los aspectos de las finanzas estatales es que el presupuesto del 2022 par Sinaloa se redujo; en ello coincidieron también otros analistas, como Brambila y Nora Arellano. Criticó también la mala comunicación en el Gobierno para explicar el tema del préstamo.

Crédito solicitado al inicio de año de cada gobernador y calculado con el valor del dinero en 2022

Rubén Rocha solicitó un crédito de 1,500 mdp, cantidad menor al préstamo que pidieron algunos de sus antecesores en cuanto al valor del dinero en 2022, explicó la Dra. Ana Luz Ruelas; sin embargo, el crédito actual fue mayor al de Quirino Ordaz Coppel, quien solicitó la tercera parte en comparación con Rocha.

La Dra. Ruelas indicó que Millán ejerció el doble de crédito en su primer año más que Rocha; así como Jesús Aguilar, un 25 por ciento más que el morenista, y Mario López Valdez lo hizo en más del doble.

La Dra. Ana Luz criticó la mala comunicación de los asesores de Gobierno, economistas y el secretario de Finanzas para dar claridad a la ciudadanía en torno al crédito solicitado, puesto que Sinaloa tampoco es de los estados más endeudados a nivel nacional.

‘Rocha no tiene todo el apoyo como lo tuvo Quirino’: Ana Luz Ruelas

“Se ha convertido en una normalidad que los gobernadores hagan uso de estos empréstitos para cerrar el año para el pago de salarios y aguinaldos. Es un problema recurrente del Gobierno de Sinaloa”, señaló la Dra. Ana Luz Ruelas.

“Llama la atención porque en la transición entre los dos Gobiernos hubo mucha armonía ya cuando empiezan los compromisos, obligaciones, es cuando ya empiezan a verse los déficits; se aprecia que el gobernador Rocha no tiene todo el apoyo del Gobierno federal para estas situaciones de emergencia, no tiene respaldo como lo tuvo Quirino Ordaz”, comentó en la mesa de análisis de EL DEBATE.

En otro punto, la catedrática de la UAS dijo que el presupuesto para el Gobierno entrante estará muy justo y será un problema para el Gobierno de Rocha Moya, puesto que no tendrá mucho margen de maniobra, comentó que quizá estará acompañando a comunidades pequeña. También agregó que el Gobierno tiene un déficit en el sistema de pensiones que representa el 6 por ciento del presupuesto total.

“El presupuesto para el 2022 se redujo en 6 por ciento respecto al del 2018 (Gobierno de Ordaz Coppel), es una reducción apabullante, ¿de dónde van a salir esos recursos que están disminuyendo?, se supone debe haber una actualización, hay inflación, aumentan salarios ¿cómo es posible que el Congreso del Estado haya dejado pasar eso? Y deberán enfrentar la creación de dos nuevos municipios: Eldorado y Juan José Ríos. ¿De dónde habrá dinero si en vez de aumentar va bajando?”, señaló la Dra. Ruelas.

Nombre: Dra. Ana Luz Ruelas.



Trayectoria: Es doctora en derecho, egresada de la UNAM, catedrática de la UAS, investigadora nacional. Ha sido evaluadora del Conacyt y del Sistema Nacional de Investigadores.



‘Me da la impresión de que Rocha no tiene la interlocución directa con el presidente’: Zepeda

“El arranque de Rocha debemos entender que es algo inusual. Se hace el cambio de Gobierno dos meses antes de que concluya el año. Todos los gobernadores han tenido problemas para el cierre de año, hoy se agrava”, comentó el analista político Fernando Zepeda, sin embargo, dijo que se abona en lo positivo el hecho de que la transición fue ordenada y abierta entre el priista Quirino Ordaz y el morenista Rubén Rocha.

“Estuvieron juntos analizando, revisando todo el aspecto del Gobierno del Estado, las tripas, le dieron oportunidad para que conocieran su interior; ambos gobernadores, en la última visita de López Obrador a Sinaloa, se reunieron con él e hicieron una declaración de que todo estaba arreglado para un buen cierre de año”.

“Acordaron con AMLO el apoyo necesario para cerrar con tranquilidad el año, sin embargo, en los hechos parece que no se ha dado; me da la impresión de que Rubén Rocha Moya no tiene la interlocución directa con el presidente López Obrador, a tal grado de que en la última visita a la Ciudad de México fue y se entrevistó con el de la Secretaría de Obras Públicas, directivo de Conagua, pero cuando era necesario en estos momentos ir a tocar la puerta del secretario de Hacienda e incluso del secretario de Gobernación, que también tiene las llaves para destrabar apoyo económico para los estados”.

“Coincido con Ana Luz de que, siendo un Gobierno estatal de Morena, no haya fluido de manera rápida y eficaz el apoyo necesario que requiere y lo orillaron a solicitar este crédito”.

Nombre: Fernando Zepeda.



Trayectoria: Ha sido jefe de información, fundador, subdirector de medios. Ha cursado diversos seminarios, cursos en periodismo de investigación. Es periodista desde 1975.

‘El gobernador no ha comunicado de manera clara por qué no había recursos’: Alfredo Brambila

“El préstamo no es una situación caótica, puede manejarse, pero los problemas son el trasfondo de la solicitud, como la cuestión política electoral”, indicó el columnista de esta casa editorial Alfredo Brambila. También cuestionó que no se conozca qué pasó con los recursos o en qué se gastó el dinero. Señaló que esto debió haberse expuesto durante la entrega recepción entre Quirino y Rocha, y se cuestionó si se dio un diagnóstico maquillado o falso.

Criticó que no se transfieran los recursos al Estado solo porque el presidente no tenga buena relación con el gobernador en turno.

No satanizó la deuda, el problema es cómo se ha llevado a cabo, indicó, porque no se ha explicado por qué no hubo recursos cuando se suponía que debía haber. Además, Brambila indicó que Rocha se comprometió en campaña a que no se iba a endeudar.

En otro sentido, dijo que al ser Sinaloa uno de los estados que más apoyó a Morena, se esperaba que ello se reflejara en el presupuesto, pero no fue así, expuso, pues, como lo comentó la Dra. Ana Luz, subrayó que el presupuesto se redujo en un 6 por ciento en cuanto a las aportaciones federales, a pesar de que fueron los mismos representantes de Morena en el Congreso quienes aprobaron la creación de dos municipios; “tendría que haber asignación de un presupuesto mayor, se conforman con reducción presupuestal, hacen la política por popularidad, pero lo más triste es que son los sinaloenses lo más afectados”.

“Teníamos al gobernador Quirino Ordaz, que no era aliado político y no hubo incremento sustancial (presupuesto), y ahora tenemos a un aliado y está siendo afectado Sinaloa”.

Preocupa —comentó— que en México haya un centralismo fiscal porque la federación es la que recauda la mayor parte de los impuestos que después se transfieren a los estados, “los estados casi no tienen ingresos propios, de cada 100 pesos que gasta, 97 vienen de la federación”.

Nombre: Alfredo Brambila.



Trayectoria: Lic. en políticas públicas, ha sido asesor parlamentario en el Congreso del Estado, secretario técnico de la fundación Colosio y ha ocupado otros cargos en la función pública.

‘La luna de miel entre Rocha Moya y el Gobierno federal ha entrado en crisis’: Nora Arellano

Se construyó una idea de que estaba muy planchada la transición, pero se observó que no había “un guardadito”, comentó Nora Arellano, columnista con estudios en gobierno y derecho, lo cual preocupa, dijo, porque si hay una emergencia, no se sabe cómo se podría hacer frente.

Para un Gobierno federal dijo que 1,500 mdp no debe ser tanto, “porque el presidente tiene reserva y hay recursos de dónde tomar como para que batalle una Administración que va empezando”.

En otro aspecto político, Arellano comentó que se observa ya una crisis entre el Gobierno federal de AMLO y Rocha.

“La luna de miel entre el gobernador Rocha Moya y el Gobierno federal ha entrado en crisis, no es normal que tenga esta negación, no va a obras, va a gasto corriente, entran sueldos, salarios, aguinaldos”, señaló la columnista Nora Arellano.

Consideró que esta puede ser la primera de muchas situaciones de apremio. Mencionó que se deberá estar atentos al gasto en salud y educación, porque son dos rubros donde se pagan las mayores nóminas y es allí donde se va a observar el trato del Gobierno federal con el pago de estos sueldos en los estados.

Señaló, como sus compañeros en la mesa de análisis, que el déficit de 6 por ciento en el presupuesto va a impactar, sin duda, al estado de Sinaloa.

Arellano cuestionó también la falta de capacidad en la Secretaría de Administración y Finanzas del morenista Rocha para explicar, dijo, el cómo, el qué y el porqué del crédito a los sinaloenses.

“La democracia implica que nos detengamos en asuntos como este”. Criticó, así como el columnista Brambila, el control de federación hacia los estados, pues se habían fortalecido, dijo, al igual que los municipios con recursos que se destinaban, por ejemplo, a seguridad, lo cual ya no sucede con Morena, dijo.

Nombre: Nora Arellano.



Trayectoria: Estudios en derecho y gobierno. Fue síndica municipal, regidora de Ahome, secretaria técnica de Sagarpa, así como directora del Instituto de las Mujeres en Ahome.

Los Datos

El crédito

El Gobierno del Estado ejerció un crédito por 1,500 millones de pesos, de los cuales se pagó diariamente cerca de 230 mil pesos de intereses, de acuerdo con el gobernador.

Críticas

Voces a favor y en contra se han pronunciado en relación al crédito, esto en torno a la falta de apoyo del Gobierno federal; otros ven normal solicitar deuda.

Pago

Políticos como Érika Sánchez, exdiputada federal del PRI, habían criticado que no quedaba claro cómo se pagaría el crédito; el lunes, Rocha dijo que sería con recursos federales.