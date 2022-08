Analistas: morenistas pierden elección interna

Sinaloa.- Morenistas de origen, aquellos que caminaron durante años con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, son quienes perdieron la elección interna de su propio partido, coincidieron columnistas políticos.

Advertencia

Para el analista político Oswaldo Villaseñor, este es un resultado que estaba advertido, tal como le pasó al PAN en el 2010, donde, dijo, el partido puede ganar el poder, pero puede perder el partido.

“Los morenistas perdieron el partido y para aclarar quién lo ganó tendríamos que decir que ya había voces que advertían que los verdaderos morenistas y obradoristas iban a quedar excluidos, mismas voces que pedían votar por quienes han trabajado al lado de AMLO y contra los priistas y panistas y otros opositores que ahora que Morena está en el poder son los que lo disfrutan”, agregó.

En el norte, dijo, ganó Gerardo Vargas, mientras que en el centro y sur ganó Héctor Melesio Cuen.

En el mismo sentido, Tomás Chávez, columnista de EL DEBATE, reconoció que dirigentes morenistas como José Borunda o Lucio Tarín quedaron desplazados, fenómeno que se observa en todos los niveles. “No les queda más que irse a otro partido, que se los lleve el PAN, PRD o el PRI, pero como en esos partidos ya nadie quiere estar, entonces quedan en el ostracismo político”, agregó.

Solo discurso

Ana Luz Ruelas

Columnista de EL DEBATE

Ana Luz Ruelas, columnista de EL DEBATE

“Esta pulverización de grupos al interior de Morena, que es gobierno, no favorece a nadie, necesitamos que se aglutine una oposición”

“Seguimos viendo este uso abusivo de recursos públicos. Aquí se vio, en este proceso de elección, que quien maneja más dinero es quien acarreó más personas y a quien obtuvo más delegados”, expresó la columnista de EL DEBATE Ana Luz Ruelas.

Recursos públicos

Dijo que los recursos con los que se pagó la movilización de los votantes en el reciente proceso electoral interno de Morena, provinieron de presidentes municipales, de diputados y líderes partidistas que tienen acceso a recursos públicos. “No cambia más que el discurso, este discurso que trata de engañarnos, esas declaraciones de una ’neohabla’ que en lugar de acarreos ahora resulta que son actos solidarios de colaboración”.

Resaltó que en la votación interna de Morena se observó acarreos, violencia y no precisamente una asamblea, como lo establecen los estatutos del partido. “Se convirtió en un concurso de ver quién de los que tiene poder político y económico lleva más gente a su favor”.

Vicios

Tomás Chávez

Columnista de EL DEBATE

Tomás Chávez, columnista de EL DEBATE

“Fue un ensayo, pero no dejan la rienda de la elección. A la hora de la hora no creo que los delegados electos tengan más participación”

“Nos quedamos con un amargo sabor de boca de que la democracia mexicana es imperfecta o todavía no existe, o todavía se está construyendo y si se está construyendo con los mismos vicios de antes, pues no nos va a dejar ningún resultado bueno”, explicó Tomás Chávez Salomón, columnista de EL DEBATE.

Morenistas

Asimismo, aclaró que, al menos en Ahome, los morenistas no perdieron el partido con esta votación, sino que lo perdieron desde antes. “Lo perdieron desde tiempos de Billy Chapman. Recuerden cómo se quejaban de que los dejó fuera a todos completamente y lucharon por ser incluidos y con Gerardo Vargas volvieron a quedar fuera. Ahome no es para los morenistas, no cabe duda”, agregó.

Dijo que fue una sorpresa que Morena soltara la elección a toda la militancia, no así en la elección nacional del partido. Además de que se acusa, agregó, que en las regiones donde gobierna la oposición se registraron actos de violencia.

Músculo político

Oswaldo Villaseñor

Analista político

Oswaldo Villaseñor, analista político

“Más allá de ganadores y perdedores, también está en juego la elección del 2024 y evidentemente Morena ya se organizó para ese proceso”

“Morena mandó una señal de músculo político en el entendido que ese músculo lo está ejercitando con el recurso público, con la compra de votos, con la compra de conciencias, pero al final el voto cuesta igual”, expresó el analista político Oswaldo Villaseñor Pacheco.

Añoranza de AMLO opositor

Dijo que ojalá se tuviera a Andrés Manuel López Obrador de opositor sentado en el gobierno. “Lástima que no tenemos a ese Andrés Manuel como presidente de la República”.

Te recomendamos leer:

Villaseñor Pacheco expresó que luego de este ejercicio queda la preocupación de la forma en que se llevó a cabo la votación interna de Morena cuando se tiene en puerta una votación entre legisladores para la reforma electoral, donde se tomarán decisiones importantes para el INE. “Es la misma gente que sigue adelante con las reformas que ellos llaman prioritarias, ¿imagínense que se logre la desaparición del INE?”.