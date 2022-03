Analistas reprueban trabajo de la fiscal general de Sinaloa

Sinaloa.- Un trabajo débil y con calificación reprobatoria es como consideraron la labor realizada por la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, en los primeros cuatro meses desde que asumió el cargo en noviembre del año pasado, señalaron analistas.

En mesa de análisis, Fernando Zepeda, Osvaldo Villaseñor, Elizabeth Ávila y Paola Gárate coincidieron en que la falta de sensibilidad con las víctimas de un delito y a sus familiares ha caracterizado la forma de trabajar de la fiscal y su equipo.

En este sentido, la catedrática Elizabeth Ávila Carrancio mencionó la necesidad de capacitación a los servidores públicos en la Fiscalía General de Sinaloa y en cada una de las vicefiscalías en la entidad.

“Se tienen que corregir los pasos andados, la insensibilidad mostrada; se tiene que capacitar a las y los servidores públicos, pero no de dientes para afuera, donde el discurso políticamente correcto privilegie cuando la razón es la impunidad, el discurso violento a las víctimas y las burlas de quienes son víctimas al momento de exigir justicia a las autoridades, en este caso de la fiscal, porque es una burla lo que ella sale y declara”.

Derecho de las víctimas

Quien fungiera como directora del Instituto de las Mujeres, Ávila Carrancio, comentó enérgicamente que las víctimas tienen derechos y aunque cueste entenderlo, dijo, el principal es el de credibilidad.

“Si una víctima va y denuncia o se querella ante una fiscalía, tiene derecho a la credibilidad y por lo tanto a que se inicie una investigación y, de verdad, a la reparación integral del daño, que implica en muchas veces no estar negociando la justicia nada más porque consideramos que la otra persona no va a estar satisfecha con nada de lo que se haga”, dijo.

Asimismo, Ávila Carrancio resaltó que ese discurso de impunidad sigue fomentando en muchos la idea de la fragilidad de la ciudadanía ante quienes cometen hechos delictuosos y eso es muy grave, porque se cree que no se castiga.

Por su parte, el analista político Fernando Zepeda señaló que el trabajo realizado por la fiscal de Sinaloa, en sus primeros cuatro meses de trabajo, deja mucho a deber.

“No se está cumpliendo con las expectativas que se tenían al llegar, recordemos que cuando se analizaba su llegada, dijimos que lo que se cuestiona es la forma en que llega, haciendo de lado eso, no se cuestionaba su capacidad, la experiencia y parece ser que nos estamos llevando un chasco con ella en funciones”, opinó.

Calificó de preocupante para todos que en Sinaloa impere la impunidad, puesto que el combate a esta es muy importante y el papel que juega la Fiscalía para ello es esencial.

“No se deben permitir que se perciba una Fiscalía que no tenga la sensibilidad de atender correctamente a las víctima y a los familiares de las víctimas. No se puede aceptar la falta de resultados cuando hay hechos evidentes de violencia y no actúan. No podemos aceptar que cuando una persona, mujer u hombre acuda a la fiscalía ante el temor de sufrir una agresión y requiere de protección, no se le otorgue”, subrayó el columnista de Mazatlán.

Análisis pendiente

Dejó claro que el trabajo de la Fiscalía General de Sinaloa se debe seguir revisando y como periodistas, dijo, corresponde insistir en que se cumplan las expectativas que se crearon, de que se atienda a las víctimas y a sus familiares y que, lo más importante, se den resultados. “Estamos en un lugar donde debemos ser la voz de quienes no les dan esa oportunidad de hablar y tenemos el compromiso de hacerlo para que el combate a la impunidad en Sinaloa sea una realidad”, indicó.

Para el analista político Osvaldo Villaseñor no queda otra opción más que hacer votos para que el estado tenga el control de la seguridad.

Como ciudadanos, dijo, aspiramos a que, por un lado, se den los resultados que la sociedad espera. Hay muchos delitos que van en aumento y le corresponde precisamente a la Fiscalía la persecución de los delincuentes, y les compete también la integración de las averiguaciones previas para turnarlas ante el Poder Judicial y que se le finque la sanción que corresponda. “También si de algo se hacen votos, es que se vea y que se sienta ese cambio en el actuar de las fiscalías, que le permitan recuperar la confianza a la sociedad de que la autoridad está para cuidarlos, no para cuidar a los delincuentes”.

Durante su participación en la mesa de análisis, la exdiputada del PRI, Paola Gárate, reprobó el actuar de Sara Bruna Quiñónez Estrada. “Aspiro a que me callen la boca y que estos cuatro meses, en lo que se acomodaron, la regaron, pero de aquí en adelante hagan las cosas bien”.

Que se haga un cambio, dijo, desde que se acude a presentar una denuncia y la ciudadanía encuentre personal con las condiciones laborales adecuadas para que brinden mejores resultados. “Exijo que haya resultados. Cuatro meses es mucho y tienen todo para hacerlo, no hay pretextos. Se esperaba que hubiera una agilidad en el tema de género por ser mujer, pero no fue así”.