Analizan diputados de Sinaloa uso obligatorio del cubrebocas, tras fallo de la SCJN

Sinaloa.- El uso obligatorio del cubrebocas en los lugares públicos y cerrados se va discutir en Sinaloa, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que los gobiernos de los estados si cuentan con facultades para imponer esta medida preventiva contra la pandemia de Covid-19, y solamente falta darle celeridad y determinar si incluyen sanciones a quienes no lo porten, informaron la coordinadora del grupo parlamentario de Partido Sinaloense, Alba Virgen Montes Álvarez acompañada de los diputados Viridiana Camacho Millán y Gene René Bojórquez Ruiz.

Recordaron que en la 63 Legislatura, la diputada Angélica Díaz Quiñonez y Víctor Antonio Corrales Burgueño, presentaron una iniciativa sobre el uso obligatorio del cubrebocas y así, evitar que las personas siguieran contagiándose, iniciativa que fue respaldada por más de 101 mil 551 firmas de ciudadanos, que fue ratificada por el grupo parlamentario del PAS, que no incluye sanciones.

Para ello, la Comisión de Salud y Asistencia Social que preside Camacho Millán tendrá que sesionar y aborden el tema y elaboren un dictamen para subirlo al Pleno a la brevedad y sea votado.

Plantearon que pueden haber medidas para concientizar, como llamados de atención, que en particular no están a favor de sanciones, y solamente se busca dar "un empujoncito hacia los ciudadanos que no lo están portando", pero sin meter a la cárcel a nadie.

La propuesta de uso de cubrebocas obligatorio incluye que a las personas se les proporcione uno, en caso de que busque ingresar a un lugar público y cerrado, que el Gobierno del estado sea el responsable de ofrecerlo a las personas.

La Corte señaló que esta facultad de los estados de implementar medidas preventivas de salud para cuidar que las personas no se enfermen no puede depender de las decisiones de la federación.

Recordaron que, desde el año pasado, algunos estados implementaron el uso obligatorio del cubrebocas en lugares públicos y de no hacerlo, pueden recibir una sanción económica y hasta arresto por 24 horas, estos son: Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Morelos, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Quintana Roo y Yucatán; municipios como Ecatepec en el estado de México y el uso de este en el Metro de la Ciudad de México, donde incluso a falta de esta protección se proporcionan un cubrebocas.

La prevención es la más acertada acción para prevenir cualquier adversidad, más cuando se trata de cuidar la salud de las familias, sobre todo las sinaloenses que son de gran interés para nosotros, postulado básico que siempre ha promovido el Partido Sinaloense, concluyeron.