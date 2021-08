Andrea Montenegro, la editora de corazón noble

Culiacán, Sinaloa. Siempre de buen ánimo, serena, pero sobre todo disfrutando de su trabajo se le podía ver a Andrea Montenegro, editora de revistas, recorriendo los pasillos del área de Redacción en DEBATE de Culiacán. Sin embargo, será una escena que ya no volverá a repetirse, pues la noche de este 15 de agosto su paso en este mundo se ha detenido.

A pesar de que durante semanas se aferró a la vida con esa terquedad que siempre la caracterizó, las complicaciones por covid-19 lo impidieron.

Su recorrido por DEBATE

Fue el 4 de mayo del 2012 cuando Andreíta, como le decíamos de cariño, se unió a las filas de este corporativo. Juan Madrigal, editor del periódico La i y quien le abrió paso en su carrera periodística, aún recuerda ese día como si hubiera sido ayer.

“Cómo olvidar ese día, Andrea Montenegro llegó a la entrevista de trabajo muy emocionada en busca de esa oportunidad laboral, pero sobre todo con muchas ganas de aprender y dedicarse al periodismo. A simple vista se le notaba la disponibilidad y las ganas de desarrollarse y destacar en este gremio, y lo consiguió a base de mucho esfuerzo, responsabilidad y pasión en cada una de las actividades que se le asignaba. Además de ser una excelente compañera, fue una gran amiga. Quienes tuvimos la dicha de conocer a Andrea lamentamos profundamente su partida de este mundo. Nos dejó un gran legado, muchas lecciones de vida y grandes enseñanzas para recordarla siempre”.

Andrea Montegro siempre alegre. Foto: Facebook

Andrea fue una chica que gracias a su empeño y “hambre” de superarse logró alcanzar sus sueños. Inició como reportera del periódico La i, y posteriormente se desempeñó como reportera en el área de Sociales.

Andrea Montenegro era una de esas personas a las que le apasionaba su trabajo como a pocos, era un deleite verla dando los recorridos a grupos de estudiantes que visitaban el diario; les presentaba a editores, les platicaba el funcionamiento de un periódico y explicaba las diversas áreas que al final se unen como un rompecabezas. Cada tarea asignada siempre trataba de resolverla, para ella no existía el no. Era muy diligente, muy trabajadora, amable, una gran compañera. Le gustaba lo que hacía y apoyaba siempre en lo que podía para que el engranaje no se detuviera.

Ante un ambiente de estrés, propio del trabajo que cumple sus horas límite y la urgencia de enviar a revisión e impresión, ella mantenía la templanza así como el buen ánimo, poniendo el ejemplo.

Disfrutaba mucho viajar. Foto: Facebook

Poco más tarde, gracias a su constante esmero la llevaron a convertirse en coeditora del periódico La Sirena; y después de ello, con experiencia adquirida en el gremio periodístico, se le dio la oportunidad en el área de revistas de DEBATE en Sinaloa. Tras algún tiempo surgió la oportunidad de convertirse en la editora de revistas, y, sin titubear, aceptó la coordinación de dicho departamento, asumiendo de esa forma todo el esfuerzo y los retos que esto significaba.

Fue durante sus últimos tres años, aproximadamente, que Andrea se desempeñó como editora, y en cada de una de sus publicación dejaba el corazón para que todo saliera como lo demandaba la empresa. Pero sobre todo para dejar un buen sabor de boca en los lectores y los anunciantes.

Una de sus compañeras de revista del área de Los Mochis, Mary Olguín, comentó “qué tristeza me dio enterarme de la partida de Andreíta, un gran ser humano, una gran compañera, llegué a tenerle un gran cariño. Mi más sentido pésame a su familia, Dios les dé consuelo y resignación para superar este difícil momento”.



Andrea era seguidora del pintor Vincent Willem van Gogh.

“Nos dejas un gran ejemplo de compañerismo, y compromiso en el ámbito profesional”

Inolvidable Andrea, difícil entender tu partida, mucho que agradecer a Dios por haberte conocido en esta vida. Nos dejas un gran ejemplo de compañerismo y compromiso en el ámbito profesional.

Como amiga tu solidaridad siempre en todo momento. Harás falta en la Redacción de EL DEBATE de Culiacán, me quedó con tu bella sonrisa, verte peinar y maquillar en el baño, con tu té agitando la cuchara, tu bolsita de plástico maravillosa, el botiquín de dónde nos surtías de pastillitas para la ocasión que se necesitaba.

Disfrutaba de las charlas de tus viajes en familia que te gustaban más que nada en el mundo, ver crecer a tus sobrinos te hacía muy feliz. Cuántos años compartidos llenos de anécdotas divertidas y otras no tanto.

Andreíta como te llamamos de cariño, gracias una y mil veces por darnos tu amistad. Sé que ahora estás donde nada duele, donde no existe el sufrimiento, donde todo es paz, al lado de nuestro Señor Padre.

Hoy volteo al cielo, y solo me resta decir. ¡Gracias de nuevo, chaparrita linda! Emilia Athanasakis

Andrea con sus compañeras Norma Lilia y Emilia Athanasakis.



Redacción fue su segunda casa

El área de Redacción se convirtió en el segundo hogar para Andrea, logrando moverse como “pez en el agua” y su recorrido por diversas áreas le permitió consagrarse como esa periodista que siempre deseó desde su egreso de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, unidad Culiacán en 2006.

No solo se ganó el respeto de sus compañeros por su trabajo, sino también la simpatía de todos. Victoria Herrera, una de sus compañeras de DEBATE Culiacán, lamentó su repentina partida. “No necesitabas mucho tiempo para querer a Andreíta, se ganaba tu corazón de una, era una persona alegre y observadora. Sabía el momento preciso para hacer las cosas y todo mundo decía ‘lo que necesites saldrá del cajón de Andreíta’, pues siempre iba preparada para cualquier inconveniente y apoyar a quien lo necesitara”, expresó.

Sin duda, te vamos a extrañar Andrea. Foto: Facebook

Una de las personas que tuvo la oportunidad de convivir con la editora de revistas, desde su inicio como periodista, fue la reportera Angelina Corral, quien muy afligida comentó:

Andreíta, siempre te recordaré por la hermosa persona que fuiste. Tu sonrisa tímida, tu discreción y la forma tan serena en la que tomabas las cosas, de ti solo tengo lindos momentos y cosas buenas.

“Mi querida Andreíta, no es fácil asimilar que ya no estarás con nosotros, duele mucho tu partida, fuiste una gran compañera y amiga, te voy a extrañar. Dios te reciba con los brazos abiertos”.

Mary Avendaño, Gerente comercial de DEBATE

“Te vamos a extrañar como compañera, pero más como amiga, siempre te recordaremos”. Fernando Leal, Gerente comercial de DEBATE Culiacán

Puede que tu paso por el mundo fuera fugaz pero la llamita que dejaste en nuestros corazones seguirá encendida, porque eso es lo que logran personas genuinamente buenas como tú. Infinitas gracias por tu cariño y tu amistad, Lucero Ramírez, Gerente comercial de DEBATE Los Mochis



“Siempre tan sencilla, servicial y apoyando en todo para salir adelante. Te extrañaremos”.

Abigail Ramírez, Gerente comercial de DEBATE Mazatlán



“Siempre tendrás un espacio en mi corazón.

Fuiste un gran persona, una gran compañera, responsable, paciente, amable e inteligente”. Rosy Quintero, Gerente comercial de DEBATE Guasave



“Gracias por siempre estar dispuesta a ayudar y por tu entusiasmo. Fuiste un gran apoyo para mí y para el equipo de publicidad Guamúchil”.

Lennin González, Gerente comercial de DEBATE Guamúchil

“Siento profundamente tu pronta partida. Siempre te recordaré como aquella gran mujer de corazón noble y sereno, siempre dispuesta a una buena charla.”

Alejandra López, Coordinadora de Diseño de Publicidad de DEBATE Culiacán

Sin duda, Andrea, será duro no verte más apresurada recorriendo los pasillos del área de Redacción por las mañanas, con tu taza de café en mano, lista pare empezar una jornada más de trabajo. Pero te quedas en lo más profundo de nuestro corazón y atesoraremos por siempre los momentos que nos tocó compartir contigo.

Fuiste una persona muy especial, que nos enseñó que la bondad del ser humano puede ser infinita. Además, nos dejas muchas lecciones, y una de ellas es que cuando uno se quiere superar lo puede lograr haciendo todo con pasión y esfuerzo. Por si fuera poco, nos enseñaste que no hay límites y eso nos los ponemos nosotros. ¡Hasta siempre, Andreíta!