Ángel tiene 3 años, está internado en el IMSS y necesita donadores

Culiacán.- En una búsqueda constante se encuentra la familia del pequeño Ángel Remedios Chavez Félix, de tres años de edad, ya que a consecuencia de unas complicaciones de salud en neumonía y un hongo que está atacando sus plaquetas en la sangre, el pequeño necesita de donadores de sangre tipo B positivo.

La familia originaria de Guamuchil manifiesta estar viviendo momentos de mucha angustia, pues la situación que enfrentan no ha sido nada fácil, sobre todo por la falta de donadores de sangre, el pequeño Ángel s e encuentra internado en el Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Culiacán, Sinaloa.

Laura Elena Félix Monzón, madre del pequeño, comentó que su niño inició con complicaciones de temperatura alta, por lo que decidió llevarlo a la clínica del IMSS en Guamúchil y los médicos actuaron de manera inmediata internándolo, pero luego su estado de salud se complicó, por lo que fue trasladado al IMSS de Culiacán, donde se le indicó que sus pulmones están muy dañados, lo que pone en mayor peligro su estado de salud y respiratorio.

Aquí me dijeron que traía los pulmones bien dañados, por lo que me lo entubaron y no han podido combatir del todo la neumonía y ahora tiene un hongo que esta consumiendo sus plaquetas”, manifestó Laura.