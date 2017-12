Angel y Leslie le piden a santa que regresen sus papitos

Culiacán, Sinaloa.- José Ángel tiene apenas 8 años de edad, pero en sus ojos y en su voz se refleja el gran dolor que ha dejado la ausencia de su papá, a quien un comando armado privó de la libertad el 23 de enero de este año, y desde entonces no sabe nada de su paradero.

Para este niño de mirada triste, la Navidad y el 27 de diciembre, cuando es su cumpleaños, solían ser fechas felices, pues salía con José Antonio Saavedra, su papá, quien portaba orgulloso el uniforme de policía municipal. Les gustaba ir a la verbena, y aunque la noche de

Navidad el agente no estaba en la fiesta familiar, se escapaba a las 00:00 horas e iba a darle un fuerte abrazo y se tomaba fotos con él, además de que el día siguiente la pasaban todo el día juntos.

José Ángel desea con todo su corazón que la Navidad sea igual de feliz que en años pasados, por eso tiene una petición especial para Santa Claus: que le traiga a su papá de regreso.

RECUERDOS El año pasado su papá le regaló un Xbox de Navidad, el cual ahora cuida como uno de sus más grandes tesoros, con la esperanza de que un día puedan jugar juntos.

“Este año me la pasaré muy mal porque mi papá no estará conmigo, por eso pido que me lo regresen”, comentó, mientras su mirada se perdía entre el paisaje del parque Las Riberas.