Ángeles Nocturnos llama a sinaloenses a no dejar solos a niños con enfermedades

Sinaloa.- A no dejar solos a los niños que padecen una enfermedad y a luchar para que las autoridades abastezcan de medicamentos a los hospitales, pide a la ciudadanía Jorge Peralta, presidente de presidente de Ángeles Nocturnos en Culiacán, Sinaloa.

Es demasiado doloroso ver cómo los padres de familia no pueden surtir las recetas y que las autoridades no se preocupen expuso. Si muchas personas se unieran a la causa, si fueran empáticas con los niños enfermos la situación cambiaría.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante esta tarde padres de niños con cáncer y otros padecimientos prendieron este lunes una vela en forma de protesta y esperanza frente al Hospital Pediátrico de Sinaloa para que las autoridades estatales y federales surtan los medicamentos.

Las asociaciones Ángeles Nocturnos Culiacán, Sólo por Ayudar y Sinaloa con Causa también recordaron el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil.

Leer más: Abigail de 3 años sufre síndrome nefrótico y necesita apoyo para medicinas en Culiacán

Jorge Peralta presidente de Ángeles Nocturnos llamó a los padres de familia con niños que sufren enfermedades así como a la sociedad en general a luchar y protestar para que las autoridades no los dejen desprotegidos a los niños. Recordó que hay muchos padres que no tienen dinero para surtir las recetas y se tienen que desprender de todo el patrimonio para costear la enfermedad de los seres que ellos tienen mientras las autoridades no hacen nada para cumplir con lo que les compete.

Queremos que el gobierno voltee a ver a estos padres que sufren y a sus niños, duele en el alma ver como se anda batallando y luchando por los medicamentos e insumos que no tienen los hospitales”, detalló.

Ángeles Nocturnos invita a todos los sinaloenses a no dejar solo a los niños que sufren alguna enfermedad y quien desee apoyarlos puede acudir al hospital o bien donar medicamentos en su centro comunitario ubicado en la calle Tarahumaras con esquina con Bahía de Ohuira en la colonia Francisco Villa o llamar al número 66775143 34 , toda la ayuda llegará a las familias más necesitadas.

También llama a que se sumen y donen pan, queso, mayonesa y jamón para hacer las tortas y llevar a las familias que están fuera de los hospitales. Es muy hermoso ayudar a quienes más lo necesitan, dijo.

Leer más: Reportan 13 muertes más por Covid-19 en Sinaloa, cifras hoy 15 de febrero