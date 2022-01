Ante el aumento de contagios de Covid-19 en Sinaloa, no se está llamando al confinamiento: Rocha Moya

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, detalló que no se está llamando a la población al confinamiento, ante el aumento de contagios de covid-19 que se están registrando en el estado, aunque se van a realizar algunas medidas preventivas estas no son el confinamiento porque su idea no es hacer esto, explicó.

El mandatario estatal llama a la ciudadanía a protegerse practicando las medidas preventivas como la vacunación, el uso de cubrebocas, el lavado constante de las manos y guardar la sana distancia.

“No queremos alarmar a la población, no queremos decirle a la gente de que vamos a confinar, no soy de la idea de que así sea”.

Explicó que los 400 contagios en un solo día no es para alarma porque es un contagio, que se está dando y lo bueno es que está demostrado que un porcentaje muy mínimo de personas son hospitalizadas”.

“En el tema del carnaval (Mazatlán) vamos a manejarlo con prudencia desde ahorita ya le mande un mensaje al secretario (Héctor Melesio Cuen Ojeda), no vamos a empezar a decir si se va hacer, no se va hacer, vamos viendo cómo se comporta en estos días siguientes (ola de contagios y vamos a tomar la media en su momento soy de la idea de que no alarmemos a la gente”, recalcó.

Leer más: ¡Ya van cinco! la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, da positivo a Covid-19

Con respecto a los estadios de béisbol deben observar las recomendaciones del aforo del 50 por ciento que está establecido.