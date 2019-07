Ante el juez, hombre involucrado en desaparición Jesús Eduardo

Culiacán, Sinaloa.- Jesús Ernesto L., involucrado en la desaparición de un joven de Quilá, a quien con engaños hizo trasladarse a Mazatlán, fue puesto ante el juez, acusado por la Fiscalía General del Estado del delito de fraude genérico.

El indiciado fue detenido mediante una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía tras radicarse la causa penal 411/2019 ante un juez de control y enjuiciamiento penal, con base en diversos datos de prueba derivados de la investigación.

El Ministerio Público Especializado en Desaparición Forzada de Personas, no Localizadas o Ausentes recibió una denuncia sobre la no localización del joven Jesús Eduardo, quien supuestamente había acudido a la ciudad de Mazatlán para sostener una entrevista de trabajo, iniciando de inmediato labores de investigación.

El trabajo coordinado de investigadores y policías preventivos de Mazatlán permitió ubicar en el puerto a Jesús Eduardo en compañía de Jesús Ernesto L., quedando este último a disposición de un juez de barandilla por faltas de carácter administrativo.

Mediante la valoración de los datos de prueba reunidos, con fundamento en el artículo 214, fracción I, del Código Penal del Estado de Sinaloa, el Ministerio Público identificó actos constitutivos de delito correspondientes al fraude genérico.

Tras la cumplimentación de dicho mandamiento judicial, el imputado fue puesto a disposición del juez de control y enjuiciamiento penal, en espera de enfrentar acusaciones en audiencia inicial.

Con relación particular a Jesús Ernesto L. se investigan datos que podrían identificarlo como participante activo en probables actos constitutivos de delito denunciados en otra carpeta de investigación por el delito de suplantación de identidad.

Descartan caso de trata

Tras el hallazgo de Jesús Eduardo N., de 18 años de edad, en Mazatlán y de acuerdo con las investigaciones periciales ya realizadas, el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, descartó la posibilidad de que en Sinaloa se estén presentando casos de trata de personas.

“Propiamente en un desahogo un poco extenso, con estas características, me informa el vicefiscal que no hay más casos, no tenemos antecedentes similares, esta es una persona que salió hace una semana de su casa, con una presumible oferta de trabajo y que recibió un recurso para trasladarse a otra ciudad”, comentó.

Los deslindes

Por otra parte, informó que las personas que se vieron afectadas o fueron indirectamente involucradas en el caso, como lo fue un exdiputado local, ya rindieron la declaración correspondiente a los agentes del Ministerio.