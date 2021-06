Ante sequía realizarán colecta para beneficiar a comunidades indígenas en Sinaloa

Sinaloa.- Con el fin de beneficiar a las comunidades indígenas, el Colectivo Tarahumara Sinaloense, realizará una colecta para reunir alimento y trasladarlo a la zona serrana entre Sinaloa y Chihuahua para apoyar a las familias indígenas de las diversas comunidades que se han visto severamente afectadas ante la sequía.

Hortensia López Gaxiola coordinadora del colectivo manifestó que la falta de lluvias ha dejado a estas comunidades con una multitud de necesidades, entre ellas el poder subsistir tanto tiempo sin alimentos que se cosechan en el año.

La coordinadora explicó que tal apoyo responde a la actividad que cada año realizan en el mes de junio para recaudar alimento, pues esta fecha suele presentarse sequía en la región, sin embargo en esta ocasión la problemática es más delicada debido a que en el 2020 no hubo lluvias, razón por la que se quedaron sin los cultivos de maíz y frijol.

Así mismo comentó que este año es particularmente difícil porque en 2020 no hubo lluvias y no tuvieron nada de cosechas, entonces este año ha estado muy complicado, han tenido ellos que bajar a trabajar como jornaleros por primera vez en los valles de Sinaloa y de Guasave, cosa que no pasaba. "Bajaban unas cuantas familias, pero esta vez fue masivo la venida de ellos a trabajar acá".

La colecta se realizará frente a Catedral de Culiacán, por la avenida Alvaro Obregón a partir de mañana sábado y domingo en un horario de 9:00 horas de la mañana hasta las 18:00 horas de la tarde.

Las personas que desen apoyar en la casua, pueden llevar alimentos no perecederos como granos, frijol, maíz, garbanzo, harina de maíz, harina de trigo, sardinas, atún y demás.

