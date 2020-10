Antonio alimenta iguanas y ardillas en el parque las riberas de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Con el gusto de la lectura y el amor a la naturaleza fue lo que llevó a Antonio Carbayo a poder alimentar a las iguanas y ardillas del parque las riberas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El adulto comentó que desde hace tiempo ha tenido interés en el cuidado de los animales y el medio ambiente, pero fue hasta hace casi un año cuando inicio con la actividad de alimentar a los animales que habitan la ribera del parque.

Antonio acude constantemente a un café de un conocido restaurante de la plaza comercial Fórum, fue por ello que empezó a ver los animales que tenían cierto vínculo con él y decidió tener un acercamiento con ellos y así poderlos alimentar.

Comentó que gracias a la lectura que hace sobre la filosofía del taolismo fue que comenzó a conocer más sobre las conductas de los animales y así tuvo un mejor conocimiento sobre las ardillas e iguanas.

"El taolismo dice que los seres vivientes somos creación de la naturaleza y yo amo mucho la naturaleza, también creo en la evolución y fue como me acerqué a ellos".

El adiestrador de las iguanas y ardillas que habitan en el parque las riberas, explicó que cree mucho en la ciencia pues aseguró que al ser parte de una evolución y de la naturaleza fue como siempre ha mantenido una conexión con los animales.

Añadió que al caminar por uno de los andadores del parque fue como miro a las ardillas y con el tiempo logró que se le subieran al muslo y así poderlas alimentar con cacahuetes o distintos vegetales.

"Lograrlo no es nada fácil, pero lo logre. Muchos dicen que porque les doy comida se me acercan, pero es algo difícil sobre todo porque son animales silvestres que no están acostumbrados a la cercanía de las personas", indicó.