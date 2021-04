Antorchistas exigen viviendas para comunidades en Sinaloa

Culiacán, Sinalao.- Integrantes del grupo de Antorchista se manifestaron en el Instituto de Vivienda Municipal para exigir que se les entreguen los apoyos que se les han prometido.

Con pancartas en mano y gritos de “Vivienda, vivienda para el que no la tenga, antorchista segura” se presentaron en el instituto donde estaban exigiendo que las autoridades les den una solución acerque de los programas que se abrieron en la plataforma y hasta el momento no han tendió respuesta.

Vergentino Ortiz Quiroz, dirigente de dicho movimiento comentó que son cientos de familias que están situaciones vulnerables y no tienen la manera de tener un hogar y que ante la necesidad se inscribieron en la plataforma en donde se mostraron los apoyos pero no han tenido respuesta.

Dijo que se encontraban personas de Tacuichamona, Higueraas de Abuya, de Nabito, Eldorado, Emiliano Zapata, entre otras sindicaturas que también se encuentran en dicha situación

Aseguró que son alrededor de 600 familias que se inscribieron y que no se les dio respuesta o recurso para los programas y solo los ilusionan. “Queremos una respuesta de las autoridades pero si no vemos avances aquí nos van a tener pero ya con más compañeros porque no creemos justo que un apoyo tan necesitado sea ignorado”.

