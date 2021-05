Anuncia ASE la revisión del ejercicio fiscal 2020 del Gobierno de Sinaloa

Sinaloa.- La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE) anunció que dio inicio con el programa anual de auditorías, visitas e Inspecciones a los entes públicos entre ellos los 18 ayuntamientos, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los organismos descentralizados y a los constitucionalmente autónomos.

De acuerdo a la ley, todos los entes públicos tienen de plazo hasta el 30 de abril de 2021 para entregar al Congreso del Estado su respectiva cuenta pública del ejercicio fiscal anterior.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con la información recibida, la Auditoría Superior del Estado, inició el pasado 3 de mayo con la auditoría al Poder Ejecutivo o Gobierno del Estado. En total serán 43 las auditorías financieras que la ASE realizará al ejercicio fiscal 2020.

Leer más: Sinaloa no tiene fecha para vacuna contra el covid-19 en mujeres embarazadas

En relación a notas periodísticas donde se señala que esta Institución no ha observado incumplimientos financieros por parte del Gobierno del Estado a organismos autónomos, dependencias descentralizadas y al Poder Judicial y Legislativo del ejercicio fiscal 2020 y 2021, cabe destacar que tales afirmaciones carecen de todo sustento legal. No se puede realizar observaciones de lo que no se ha auditado.

La ASE ratifica su total compromiso de apego a la legalidad y a la revisión de las cuentas públicas, en el Estado de Sinaloa.