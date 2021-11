Anuncia Estrada Ferreiro cómo obtener el beneficio de no pagar el agua potable en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Al afirmar que “no le importa” lo que digan los diputados locales, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro anunció que va a regular los descuentos a jubilados y pensionados, así como a los trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac), porque muchos no ocupan este beneficio que desde enero permitirá recaudar más de 32 millones de pesos, que destinará para reparar los colectores sanitarios.

Se quejó que actualmente se otorgan descuentos por consumos de 50 metros cúbicos (50 mil litros) de agua, y se reduce a 10 metros cúbicos.

Las personas que busquen obtener el beneficio deberán de presentar una solicitud por escrito al Ayuntamiento y justificar la imposibilidad para pagar la totalidad del servicio, ante la existencia de 36 mil jubilados y pensionados.

Leer más: El gobernador Rubén Rocha Moya participa en reunión con comité de las Naciones Unidas

De acuerdo a sus datos, Estrada Ferreiro comentó que ni el uno por ciento de los jubilados y pensionados posiblemente no puedan pagar el servicio, y en estos casos, aseguró que la comuna va a cubrir el 100 por ciento del monto total del recibo de la Japac, pero se comprometa posteriormente a cubrirlo cuando tenga recursos económicos.

En el consejo consultivo de la Japac se va a votar la propuesta que realizó como edil, sobre el descuento a los jubilados y pensionados, que incluye también a los trabajadores de esta paramunicipal, con el objeto de que sean regulados. Su contenido no dispone suspender este beneficio, sino que se haya orden en aquellas personas que buscan un descuento.

Los ciudadanos que estén interesados en obtener el obtener el beneficio, se va requerir una solicitud por escrito que pida la aplicación del descuento y que acredite la propiedad de la finca, aunado a que el medidor de agua potable esté a nombre de la persona que realiza el trámite y que justifique la necesidad de la reducción del costo del servicio.

“Cien pesos no le impacta a cualquier persona, los jubilados como yo también, ganó 54 mil pesos mensuales y a mí me da pena pedir un descuento de 100 pesos, que no ocupo y que mucha gente si lo ocupa”, externó el alcalde.

Leer más: Reconoce delegado del ISSSTE desabasto en medicamentos y materiales de curación en Sinaloa

Insistió que su propuesta está apegada a la ley y no está a favor de enfrentarse con los diputados.