Anuncia Rocha descuentos del día a trabajadores que paralizaron Culiacán con protestas por su basificación

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lanzó un contundente llamado a la paciencia y a culminar con la protesta a los trabajadores de la salud en lucha por su basificación que paralizarón Culiacán esta semana: se les harán descuentos del día.

Así lo dio a conocer el morenista durante su visita en Angostura donde fue al inicio de la construcción del acotamiento de la carretera El Ranchito-18 de Diciembre.

"Ellos tienen que entender que yo no les puedo resolver en diez días y si no entienden es una responsabilidad, lo que vamos a hacer es descontarles y responsabilizar de qué están paralizando, la salud es muy seria y necesitamos atender a la gente", señaló.

Rocha Moya pidió paciencia a los trabajadores de Culiacán inconformes, ya que afirmó que no puede resolver la situación con mayor rapidez y acusó que andan buscando "padrino".

"Yo a lo que me comprometí el día que los vi, un día antes de la toma de posesión en el Hospital de la Mujer con los que me reuní es revisar, establecer una mesa de diálogo y ya la pusimos. Es que todo mundo anda buscando padrinos, ese es el problema; todo mundo se queja de que le dan a tal, pero a mí me llegan diez mil, todo mundo quiere que se le dé. A nadie, no podrá haber una sola influencia que violente los derechos de los trabajadores, se lo vamos a dar a quien lo tenga, pero cada trabajador anda buscando padrino".

Para enero, la basificación de los trabajadores en protesta

El gobernador dijo que para el proceso de basificación de los trabajadores de la salud es necesario una gran cantidad de recursos que dependne de la federación pero se comprometió a no quedarse con la mano extendida y de no obtener el dinero, a partir de enero, la entidad cubriría el proceso.

"Yo no voy a esperar tendiendo la mano para que me den, yo le voy a aportar a esto y a partir de enero si no me viene recurso de la Federación nosotros le vamos a meter del Estado y vamos a basificar a los primeros", afirmó el mandatario estatal.

Cabe recordar que son tres hospitales en protesta por la basificación cuyos trabajadores cerraron las consultas externas, ellos son: El Hospital de la Mujer, El Pediátrico de Sinaloa y el General Bernardo J. Gastélum (General Viejo).