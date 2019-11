Anuncian programación del Festival de Rock 2019

Culiacán, Sinaloa.- Luego de diversos rumores sobre una supuesta cancelación del Festival de Rock 2019, así como algunas diferencias de los organizadores del evento con las autoridades del Instituto Sinaloense de Cultura, este miércoles se presentó esta nueva edición del festival, el cual inicia hoy jueves en Mazatlán y culmina el domingo en Culiacán.

Programación

En conferencia de prensa, presidida por Papik Ramírez, director del ISIC, se anunció la programación, la cual contará con la presencia de seis bandas nacionales y 12 estatales.

Pese al retraso del anuncio oficial, Ramírez compartió que las redes sociales, donde la publicidad ya lleva un par de días circulando con las distintas presentaciones, han actuado como un aliado para difundir este evento que rápidamente tiene repercusión en el público.

Asimismo, Ramírez reconoció que este Festival, a diferencia de otros en el país, da cabida a artistas locales y no solo se cuenta con la presencia de invitados nacionales.

De esa forma, el Festival dará inicio hoy jueves 21 de noviembre en Mazatlán, el viernes 22 tendrá lugar en Los Mochis, mientras que el sábado 23 y domingo 24 se realizará en Culiacán.

Todos los conciertos iniciarán a las 17 horas, con la apertura de los grupos locales, y posteriormente cerrarán los conciertos los distintos invitados nacionales.

El Festival inicia este jueves 21 en Mazatlán, en el Parque Ciudades Hermanas, con la presencia de las bandas sinaloenses Haikú, Maldito Bipolar y Calavera, mientras que el cierre estará a cargo de las bandas nacionales Genitallica, Serbia y Demondeath.

El evento continúa el viernes 22, en la Plazuela 27 de Septiembre de Los Mochis, con las bandas de Sinaloa: El Golgotha, The Only One Star y Revenger Lupus. El cierre de este día contará también con la participación de Genitallica, Serbia y Demondeath.

A partir del sábado 23 de noviembre, el Festival de Rock 2019 llega a la capital sinaloense, específicamente al Parque Acuático, con las bandas sinaloenses Xylvia, Memory Hill y Meguido, y con Hello Seahorse y Demondeat como grupos estelares.

Banda Hello seahorse

Finalmente, el cierre será el domingo 24 de noviembre, nuevamente teniendo como sede el Parque Acuático. En este segundo día participan como grupos locales Aze Ávalos, No Estamos Muertos y Mames Vincent, mientras que Genitallica, Ed Maverick y Dolores de Huevos pondrá fin a la jornada de cuatro días.

Banda Dolores de huevo

Mezcla de géneros

A través de los diversos géneros del rock, desde el hip hop, el ska, el punk, el rock clásico y otros, el Festival de Rock 2019 estipula conquistar a 25 mil espectadores durante los cuatro días.

Sobre la duración de cada una de las presentaciones, Ramírez contó que varía entre los 30 y 40 minutos, por cada uno de los grupos, estableciendo que cada las agrupaciones estelares inicien su participación alrededor de las 20 horas.