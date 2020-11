Anyansi Parra, una madre discriminada en Sinaloa presenta denuncia en la CEDH

Sinaloa.- Cansada de las omisiones por parte del Primer Juzgado Familiar de Guasave en su intento de ver a su hija, Anayansi Parra acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa, buscando llevar su lucha hasta las últimas consecuencias.

Seis años han pasado desde que ha intentado obtener la custodia de la niña de 11 años, cuatro en que no ha recibido noticias de ella. En este tiempo, el procedimiento legal no ha dado más que largas y excusas.

Ante esto, en el marco del cumpleaños de su hija, presentó la queja hacia la jueza Marisela Huerta Parra en la CEDH, pues presume que ha sido por lesbiofobia que se le han dado constantes negativas.

La jueza había permitido que Parra visite a su hija únicamente en la casa del padre, con quien está viviendo actualmente. Sin embargo, señaló que tanto ella como la niña han sufrido abuso físico y psicológico por parte de esta persona, y que por lo tanto acudir a su hogar no es una opción para su bienestar. Aún con las denuncias y con las pruebas de lo que acusa es real, se le sigue dando la misma negativa.

"Le hice llegar los números de expediente de las denuncias donde yo corroboraba lo que estaba diciendo, y se me negaron las visitas aún así", dijo. "Yo le marco a mi hija a diario, pero el señor me tiene bloqueada en el teléfono, cuando me llega a desbloquear me contesta él y me dice que es el precio que tengo que pagar por estar con una mujer, que no soy un buen ejemplo para mi hija".

La madre denunció que la juez también le ha mandado a valoraciones psicológicas constantemente, y aún al haberlas terminado, se le dio la misma respuesta, y que sería hasta terminar el juicio que podría ver a la menor. Ni siquiera en las oficinas del DIF de Guasave se le ha permitido la convivencia con ella.

"Ya tengo seis años con el juicio, y una cosa ni otra he podido obtener".

Fue el pasado viernes 20 de noviembre que estaba programada la última audiencia en la lucha por la custodia, que volvió a ser retrasada hasta el próximo año al faltar otra valoración por parte del padre.

"El papá de la niña está bajo procesos penales por violencia hacia mi hija y hacia mí, incluso él está bajo fianza, está en un procedimiento penal, y aún así yo no he podido obtener nada (...)

¿Cómo el agresor puede tener a la niña, y yo ni siquiera puedo tener derecho a estar con ella en su cumpleaños?"

Anayansi asegura que el caso se trata de lesbofobia, pues aún con las valoraciones psicológicas a las que ha sido sujeta y al no tener ningún proceso legal en su culpa, no explica por qué no se ha dado una resolución.