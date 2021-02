Apagones causan preocupación a Canaco Culiacán ante posibles estragos y reducción de ingresos 

Sinaloa.- Preocupación e incertidumbre demostró la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) ante los estragos y reducciones de ingresos en la actividad comercial y de servicio que puedan generar los apagones en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Debido a los apagones masivos que se han presentado los últimos días en el estado, Diego Castro, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en el Estado de Sinaloa, comentó que, el sector se encuentra preocupado.

Mencionó que, las cámaras están muy preocupadas, todos los organismos empresariales buscan protestar por estos paros que se tuvieron en el suministro de energía, ya que, por la razón que haya sido, consideran que, hay falta de previsión y falta de manejo responsable de estos sectores tan importantes en la economía del país.

Los apagones en el estado se manifestaron en diversos sectores y, aunque no tienen la certeza de, si surgió de la misma problemática de los cortes de suministro a nivel nacional o, fue algún otro factor, finalmente causaron estragos y paralizaron la actividad tanto comercial como de servicios.

Señaló que, esto un llamado a que se corrija ésta situación, ya que, aunque el mismo día se corrigió el 80 por ciento, la planta productiva siguió afectada, además se dañaron muchos aparatos eléctricos, tanto domésticos, como industriales.

Además, todo esto tendrá consecuencias en la economía y en actividades productivas, son apagones que no deberían de suceder, ya que hace aproximadamente hace seis meses se presumía de gas natural de sobra en el país y ahora, no entienden el ya no tener abastecimiento para que funcionen las plantas productivas de insumos de alimentos y materiales, es decir, todo lo que se requiere para que avance el país.

Es un golpe fuerte ya que, ya nos encontramos en una situación crítica por la pandemia y esto viene a empeorar a la economía, agregó.

