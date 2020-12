Aplazamiento de candidato de Morena en Sinaloa afecta a el senador Rocha

México.- El aplazamiento hasta enero de la designación de la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa es una decisión que, en opinión de columnistas de esta casa editorial Debate y externos, abre la puerta a una serie de especulaciones que no benefician al partido ni al senador Rubén Rocha Moya, quien —coinciden— era visto como el favorito para salir ungido este miércoles en la sede nacional.

Para Fernando Zepeda, esta decisión de dejar en suspenso la candidatura para Sinaloa confirma, entre otras cosas, que posiblemente el senador Rocha Moya no esté en el ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para el mandatario federal hubiera sido muy fácil ordenar que lo designaran candidato sin mayor problema.

El también analista José Luis López Duarte considera que esta indefinición confirma la fuerte disputa de grupos nacionales de Morena, quienes podrían estar condicionando la designación.

Por su parte, Roberto Soltero y Héctor Ponce ponen en duda el anuncio de una nueva encuesta, y el primero de ellos refiere que la única medición al interior de Morena es el dedo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para el también columnista Tomás Chávez, este aplazamiento confirma que las cosas en Morena no andan bien.

Aarón Sánchez, Columnista Debate

Para el columnista Aarón Sánchez, este aplazamiento de la dignación de candidato de Morena a la gubernatura en Sinaloa a quien más perjudica es al propio partido, pues considera que entre más posponga esta decisión, más conflictiva resultará la decisión final:

"La decisión no está tomada, y lo que está sucediendo es que hay intereses muy fuertes en disputa, y los candidatos, por un lado Rocha Moya, y por otro Gerardo Vargas, pero también el Químico Benítez y quizá el propio Estrada Ferreiro, además de las mujeres que también dentro Morena tienen un peso específico, están haciendo presión. Me tocó ver una entrevista de banqueta a Mario Delgado, en la que le preguntan por qué se había suspendido el anuncio, y él dijo que la razón era que tenían que abocarse al tema de las alianzas, porque era el último día. Incluso negó que hubiera problemas en Sinaloa o en Guerrero. Minutos después le hacen una entrevista al senador Rubén Rocha, quien dijo que la suspensión se debió a fallas técnicas en la encuesta, y que por eso acordaron hacer una nueva medición. Lo que está sucediendo es que hay presiones muy fuertes para tratar de definir quién será realmente el ungido".

Fernando Zepeda, Columnista Debate

El columnista Fernando Zepeda considera que algo muy raro está pasando en Morena a nivel nacional para este nuevo aplazamiento, pues recordó que las definiciones de otros estados habían estado saliendo conforme a la programación: "En Sinaloa, el hecho de estar posponiéndolo, lo menos que mete es ruido, pero, segundo, manda el mensaje de que Sinaloa para el presidente Andrés Manuel no es prioritario, y se lo dejó a Morena resolverlo. Si fuera una prioridad para López Obrador, habría pasado lo mismo que en Sonora, donde Durazo no tuvo ningún problema".

Para Zepeda, en Sinaloa pudiera estar pesando el hecho de que el gobernador Quirino Ordaz esté tan bien posicionado, y quizá eso se esté sopesando para que algunos que ya estaban bien posicionados, como Rocha, tal vez no tengan la fuerza suficiente para entrar a la pelea por la gubernatura.

La otra lectura —añadió— es que Morena, como estrategia, esté esperando a que pase la fecha establecida para las alianzas (ayer), para medir si se suman algunos otros, como el PAS. «En todo este juego hay una situación que, al menos, sin necesidad, le mete ruido a una designación que se veía venir».

Tomás Chávez, Columnista Debate

Para Tomás Chávez, columnista de Ahome, este aplazamiento en la designación del candidato de Morena a la gubernatura en Sinaloa da pie a que se levante una ola de rumores, a pesar de que los aspirantes Rubén Rocha y Gerardo Vargas salieron a apaciguar la tempestad.

"Rubén Rocha dijo que se pospone para enero, que sigue firma en sus aspiraciones. Gerardo Vargas también, que todos estuvieron tranquilos, de acuerdo, y que sigue firme en sus aspiraciones, pero el dirigente Mario Delgado dijo que todo estaba bien y definido, pero que iba a dedicar el tiempo a negociar la alianza con el PT y el Verde Ecologista, pero después sale a decir que se va a hacer una nueva encuesta, esto quiere decir que algo no anda bien y que hay culebra en el agua".

Consideró que estar posponiendo la candidatura le perjudica a Rocha, porque se viene otra fuerte lucha interna, por lo que anticipa días decembrinos sin tregua. "Se van a dar con todo en estos quince días, cundo lo más normal es que ya lo hubieran elegido y dejaran estos días de tregua para que se armonizaran las cosas y llegar a enero ya bien".

Héctor Ponce Tizoc, Columnista Debate

Héctor Ponce Tizoc, columnista de este diario, considera que el principal afectado con el segundo aplazamiento para Sinaloa es Morena, porque no logran unidad: "Siempre se había dicho que los principales aspirantes eran Rocha Moya e Imelda Castro, y que el que fuera de ellos empezaran a conformar su propia alianza. Considero que partidos como el PT han metido presión. Creo que en caso de que se rompa la alianza entre Morena y el PT, Gerardo Vargas podría ir con el PT, y Morena ya se iría con Rocha o Imelda, pero aquí en Sinaloa el problema ya no es de género".

Sobre la nueva encuesta, el columnista recordó que estas mediciones al interior de Morena no han sido claras, no se sabe quién las ha hecho ni cómo o cuándo. No han sido trasparentes en sus números, y eso le hace falta, añadió. "El gran perdedor es Morena, porque va a salir muy raspado. Entre más se tarde para la definición, más se dividen".

Ponce Tizoc sostuvo que el riesgo para Morena es que vaya solo a la elección, sin alianza con el PT y sin el PAS, con quien también —dice— se manejó que estaba negociando y pedían la candidatura a la alcaldía de Culiacán.

Roberto Soltero Acuña, Analista político externo

Para el analista Roberto Soltero, la indefinición del candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa refleja la falta de consenso entre los contendientes, pero advierte que entre más pasa el tiempo, más se va a desgastar Rubén Rocha Moya, pues considera que el más perjudicado con este aplazamiento es el senador sinaloense.

Soltero Acuña sostiene que lo ocurrido ayer en la sede nacional de Morena confirma que la candidatura no estaba cantada para Rocha, como se ha mencionado, pero fue más allá al referir que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un político muy rencoroso, a quien, si le dicen dos veces que no, lo que hace es hacerlos a un lado, y eso podría estar sucediendo con Rocha, a quien él considera que AMLO le ofreció la titularidad de la SEP, pero el sinaloense le dijo nuevamente que no, como cuando le ofreció que fuera el superdelegado, antes que a Jaime Montes.

Sobre la nueva medición, el analista considera que esta no existe, que en Morena la única medición es el dedo de Andrés Manuel López Obrador, de quien recordó que se formó bajo un priismo dominante, y así lo practica.

José Luis López Duarte, Analista político externo

José Luis López Duarte, analista externo, considera que el aplazamiento para la candidatura morenista en Sinaloa es un juego de disputas internas en la cúpula nacional: "Ya no es disputa entre los precandidatos de aquí, sino entre los personajes que dirigen Morena, porque, la verdad, de los catorce que se inscribieron en Sinaloa, no hay quién le compita a Rocha Moya".

Considera muy extraña esta indefinición: "Todo se explica en que hay una disputa de poder entre los grupos dominantes de Morena, quienes se están repartiendo y, obviamente, condicionando circunstancias en el estado".

No obstante, López Duarte insiste en que esta situación le hace mucho daño al partido en Sinaloa y lastima el prestigio de un hombre como Rubén Rocha. "Debe estar muy desilusionado de esta fuerza política, cuando él ha hecho un gran esfuerzo. Fue un extraordinario candidato a senador como para que lo traten de esa forma".

Sobre la encuesta, el columnista recordó que todas las encuestas han colocado a Rocha a la cabeza, desde hace mucho, por lo que considera este anuncio como un pretexto y parte de una negociación a nivel cupular.