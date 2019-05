Aplican infracciones en operativo antipolarizado en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Más de cien infracciones se han aplicado en el municipio en el operativo antipolarizado, dio a conocer Pánfilo Díaz Juárez.

El director de Tránsito Municipal informó que este operativo es permanente, y cuando un automóvil o camión trae el polarizado muy oscuro, se le levanta la infracción. Sin embargo, cuando el chofer o el dueño de la unidad decide retirarlo en ese momento, no es infraccionado.

También nosotros retiramos el polarizado, le damos opción al conductor que lo retire ahí mismo y no se hace acreedor de la infracción

Retiran polarizado

Díaz Juárez indicó que hay conductores que cometen el error de volver a polarizar muy oscura la unidad, y cuando se les realiza la infracción más de dos veces, se hacen acreedores a una fuerte multa.

Un agente de tránsito interviene a un conductor. Foto: El Debate

Detalló que, afortunadamente, no se han presentado casos donde la persona se oponga a que se le retire el polarizado durante el operativo ni tampoco se han presentado represalias por este motivo: “Afortunadamente no ha habido represalias, pero pues ellos también tienen el error de que lo polarizan muy oscuros, y eso no está permitido”.

Acatar la ley

El director de Tránsito comentó que lo que se pretende es crear conciencia en la población y que se acate la ley.

Respecto a los carros que son detenidos por cometer algún tipo de falta —dijo—, a la semana son alrededor de cincuenta. Las infracciones son porque los conductores se estacionan en lugares para discapacitados en plazas comerciales.

Señaló que anteriormente se había presentado resistencia de algunos dueños de centros comerciales para no permitirles el paso para la revisión, pero esto ha mejorado bastante: “Antes no había ese pacto, ahora se está coadyuvando entre centros comerciales y Tránsito para actuar en lugares para discapacitados. Antes no había esa cooperación”, finalizó.

Ley: No se debe obstruir la visibilidad

De acuerdo con la Ley de Tránsito y Transportes de Sinaloa, el artículo 75 cita: “El parabrisas, ventana posterior, ventanillas y aletas laterales que porten los vehículos automotores deberán estar fabricados con una substancia cuya transparencia, a juicio de las autoridades de Tránsito, sea suficiente para la visión del conductor y que no deforme los objetos vistos a través de ellos; por lo tanto, queda prohibida toda coloración o polarizado de cristales que impidan la visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”.