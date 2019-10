Aplican mal el examen de control y confianza

Sinaloa.- Los estándares para aplicar el examen de control y confianza a los policías ha cambiado y se estaba aplicando un examen de forma incorrecta, indicó Renato Ocampo Alcántar.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dijo que debido a eso se está haciendo una revisión de los expedientes de policías que reprobaron por circunstancias no acordes a su desempeño, de los cuales existe un 75 u 80 por ciento que no debería de haber reprobado el examen. “Si nosotros tomamos en cuenta que nuestros policías ahorita con las modificaciones que hicimos con los estándares en la aplicación del examen de control y confianza de que pasamos en policías en activos”.

Revisiones

Dijo que por condiciones no acordes y no imputables al agente en su desempeño alrededor, se están realizando las revisiones con cada una de las dependencias que tienen contratados policías. Mencionó que las revisiones se realizaron con la finalidad de reprogramar a un examen a todos los policías que están en la situación antes mencionada.

Ocampo Alcántar detalló que, a pesar de eso, aún siguen teniendo un 20 por ciento de elementos que no deberían estar en activo, pero esa depuración le corresponde a las dependencias municipales y estatales que los tienen contratados.

Y lo que el Sesesp está haciendo en base a un acuerdo que se tomó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde se amplió un año la vigencia del examen y 18 meses para poder tener su certificado único policiaco, y se puede hacer una revalidación de los policías reprobados que cumplan con los requisitos y estén en el listado que ya se les entregó para poder tener las posibilidades de renovación. “Se habla de un alrededor de 2 mil 200 policías que podrían tener una posibilidad de ser revaluados por ciertas circunstancias, por ejemplo, que no tenían el buró de crédito aprobado y por eso aparecían como no aptos y eso no es una circunstancia atribuible a ellos”.