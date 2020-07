Apoyo a fracciones parlamentarias de Sinaloa no es para gastos personales

Sinaloa.- El recurso que los grupos parlamentarios reciben mensualmente para el fortalecimiento de su trabajo debe destinarse estrictamente a eso, no a cuestiones personales, como compra de ropa, despensa ni ayuda social, confirmaron Graciela Domínguez, coordinadora de la fracción de Morena; Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador del grupo del PRI; y su homólogo Jorge Iván Villalobos, del PAN.

Sobre las facturas presentadas por Mario Rafael González, diputado del PT, Graciela Domínguez Nava dijo que de facturar ropa tendrían que ser uniformes para el personal, pues refirió que los lineamientos son muy específicos, y el recurso que reciben tiene que ser para tareas que los fortalezca como grupo parlamentario.

La también presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que es el órgano conductor y coordinador del trabajo legislativo, adelantó que seguramente el próximo año que la Auditoría Superior de la Federación revise la cuenta pública 2019 del Congreso, las facturas del PT sean rechazadas y se le pida que reintegre ese recurso.

Además, hizo énfasis en que el dinero que reciben particularmente las fracciones parlamentarias no es para gestión ni para gasto de los diputados: «Este apoyo se puede utilizar para la contratación de personal de asesoría, de personal técnico de apoyo, para transportación en las tareas del grupo parlamentario, para capacitación, para cursos. Nosotros, por ejemplo, tenemos personal contratado que de ese recurso les pagamos», detalló.

La fracción de Morena, que coordina Graciela Domínguez, recibió durante los primeros cinco trimestres de la actual legislatura apoyos por 4 millones 115 mil 572 pesos, de acuerdo con los informes disponibles en la página del Congreso de Sinaloa [puede consultarlos desde este enlace: Informes trimestrales de gastos], y aunque por acuerdo estaba obligada a transparentar un millón 344 mil pesos gastados de agosto a diciembre del año pasado, los informes solo muestran facturación por 219 mil 426 pesos, que representan el 16 por ciento del recurso obligado a comprobar. Se desconoce en qué gastaron un millón 124 mil 574 pesos que deberían clarificar, sin contar 2 millones 771 mil 571 pesos que no están obligados a comprobar.

Sobre la falta de comprobación, la diputada aseguró que han transparentado todo, pero quizá el Congreso no subió completos los informes. Incluso, pudiera deberse —dijo— a unas retenciones que por acuerdo les hace el Congreso sobre salarios y aguinaldos, más impuestos, de personas que la fracción tiene contratadas.

Primeros en transparentar

La presidenta de la Jucopo recordó que por acuerdo firmado el 29 de julio del 2019, la actual legislatura aprobó la comprobación de los apoyos que recibe cada grupo parlamentario para el desempeño de su trabajo. Presumió que en ninguna otra legislatura los grupos parlamentarios facturaban los apoyos: «Nos dimos a la tarea de revisar los fundamentos legales que sostenían eso, y encontramos que no, y trabajamos en una reglamentación, pues si bien explícitamente no había nada que obligara, porque creo que le daban una interpretación de solamente presentar informes, creo que este era un vicio que se traía, y nosotros nos propusimos trabajar para una reglamentación específica que obligara a que todos los recursos que reciben los grupos parlamentarios se empezaran a comprobar». Sin embargo, como el acuerdo entró en vigor en agosto del 2019, de julio hacia atrás no se encontrará comprobación alguna.

«Para eso está tu sueldo»: Villalobos

Respecto a las compras de ropa y mandado en el supermercado que durante el último trimestre del 2019 facturó el coordinador del PT, el coordinador del grupo del PAN, Jorge Iván Villalobos, consideró que estos gastos son artículos personales que debieron ser solventados con el sueldo: «Tendría que ver los lineamientos, pero deben ser gastos estrictamente relacionados con el cumplimiento de la actividad legislativa. Yo creo que ese tipo de cosas que tú mencionas un legislador lo puede costear con su dieta. Si están, qué mal, porque no deberían ser consideradas como parte de la necesidad, para eso está tu sueldo», refirió.

El panista indicó que el apoyo que reciben los grupos parlamentarios, que en el caso de su fracción son 24 mil pesos mensuales, es un recurso que básicamente se tiene comprometido para asesorías de los legisladores: «En caso nuestro, se ocupa para que alguien haga iniciativas».

Incluso, recordó que el Órgano Interno de Control les exige la comprobación, por lo que ellos particularmente llevan un récord de cómo se gasta, y es este órgano quien lo verifica, así como otras partidas de gestión social.

El PAN y el PT son los únicos grupos que han facturado el gasto al que están obligados, con la excepción de que los primeros han destinado la mayor parte del recurso al pago de asesores.

¿Y el faltante del PRI?

El coordinador de los priistas, Sergio Jacobo Gutiérrez, fracción que arrastra un pendiente de 192 mil pesos sin facturar, de acuerdo con los informes disponibles, atribuyó también esta falta de clarificación a un posible problema de publicitación al interior del Congreso. Aseguró que, como coordinador del grupo del PRI, cada mes entrega los informes de cómo se ejerce el recurso: «Firmo el informe, y ahí van las facturas de cada uno de los conceptos de gasto que se hicieron».

Jacobo confirmó que no es posible facturar compra de ropa con los apoyos a grupos parlamentarios. Y sobre posibles compras en supermercados, dijo que «puedes meter un ticket de un súper siempre y cuando compres café, galletas, servilletas, que es lo que normalmente usas en una oficina, pero no vas a poner carne, mariscos».

CPC pide turnar queja ante el Órgano Interno de Control del Congreso local

Sobre la falta de claridad en el gasto que realizan grupos parlamentarios y que fue expuesta por Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Enrique Hubbard, dijo a EL DEBATE que sus facultades incluyen dar apoyo y seguimiento, así como, en su caso, acompañamiento a las denuncias y reclamaciones de la ciudadanía; sin embrago, añadió que, a pesar de que el presidente de dicha asociación, Guillermo Padilla, no planteó ante ellos denuncia alguna, le sugirió un camino a seguir «si el propósito de su comunicación es en verdad denunciar, no solamente exhibir la conducta financiera de las diversas fracciones parlamentarias del Congreso».

El embajador recordó que el título VI de la Constitución local define los distintos procesos para investigar y resolver sobre las presuntas faltas de los servidores públicos, y, en apego a ello, debe orientarse la denuncia ciudadana.

Incluso, añadió que, de conformidad con el artículo 92 bis, J, de la ley orgánica del Congreso del Estado, el Órgano Interno de Control (OIC) tiene, entre otras facultades, investigar y calificar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Congreso del Estado (Fracc. VII).

«La fracción IX a su vez señala que es el OIC quien debe investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia o aplicación de fondos y recursos del Congreso», por lo que sugirió a la asociación dirigir dicha queja al Órgano Interno de Control, que es a quien corresponde dar seguimiento.

Los gastos del grupo parlamentario de Morena

Esta fracción solo transparentó 219 mil 426 pesos de 792 mil que ejerció como apoyo durante el último trimestre del 2019; adicionalmente gastó 835 mil 201 pesos de julio a septiembre de ese año, y aunque debía clarificar 552 mil pesos, tampoco lo hizo.

La comprobación del PAN

Durante el cuarto trimestre del 2019, la fracción de Acción Nacional comprobó gastos por 72 mil 500 pesos. La mayoría del recurso lo destinó al pago de servicios de asesoría. También comprobó 49 mil 181 pesos ejercidos en agosto y septiembre del año pasado.

El PRI prioriza pago de asesoría

De acuerdo con el informe del último trimestre del 2019, la fracción del Revolucionario Institucional destinó prácticamente la totalidad del recurso al pago de asesoría a Uprava Grupo Consultor y Legal, a Edna Fabiola Inzunza y a Iván Eligio Padilla Montiel.

Las prioridades del Partido del Trabajo

De los 108 mil pesos que el grupo parlamentario del PT recibió de apoyo de octubre a diciembre del 2019, gastó la mayoría en remodelación de oficinas. Una buena parte se fue en «gastos diversos», incluida ropa y despensa, y solo 11 mil pesos en asesoría.

