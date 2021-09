Aprender a vivir con prevención del Covid-19, parte de la nueva normalidad en Sinaloa

Sinaloa.- Si bien Sinaloa ha tenido una tendencia estabilizadora en los casos de Covid-19 logrando cambiar el semáforo epidemiológico a verde hasta el 03 de octubre sigue siendo importante que sociedad y gobierno aprendamos a vivir en una nueva normalidad con prevención, indicó el Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud.

El también Director General de los Servicios de Salud, recordó que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido que el mundo permanecerá en pandemia al menos por tres años, lo que nos obliga a todos sociedad y gobierno a no relajarnos y no bajar la guardia.

“Estamos en un semáforo verde con todos los indicadores que evalúa la federación después de haber estado en un rojo como recuerdan en julio de tuvimos una tercera ola de un impacto fuerte, actualmente Sinaloa en verde hasta el 03 de octubre y dependerá de todos nosotros el seguir manteniendo estos niveles de transmisión bajos al momento, con un porcentaje de ocupación hospitalaria discreto, pero también como siempre lo señalamos con mayor compromiso”, señaló.

En ese sentido, recordó que en el estado se ha implementado en conjunto una vacunación masiva, y en Sinaloa ya se encuentra prácticamente con alrededor del 88% en su población arriba de los 18 años de edad con al menos una dosis y cerca del 77% con esquema completo de vacunación, pero todavía faltan acciones que debemos continuar haciendo, como el uso de cubre bocas, lavado de manos y sana distancia, principalmente.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 27 de septiembre sobre Covid-19

Es así que, estableció que debemos adaptarnos a este cambio de la normalidad distinta, al recordar que no podemos relajar las medidas y los protocolos de prevención sanitarios, no obstante que estemos ya vacunados con uno o dos dosis, pues si bien con el semáforo verde se abre más la movilidad y los porcentajes de aforo, esto no significa que la pandemia se ha ido, y habremos que mantener todas las medidas de prevención.