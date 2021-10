Aprueban Pleno del Congreso de Sinaloa cuenta pública 2019 de Quirino Ordaz

Culiacán, Sinaloa.- Con 33 votos a favor y dos abstenciones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este martes el dictamen de la cuenta pública del gobernador Quirino Ordaz Coppel correspondiente al ejercicio fiscal 2019, que advierte 38 pliegos de observaciones de las cuales se han solventado 23 pliegos completos y 13 de manera particial, que representa el 86 por ciento del total.

Mientras que el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta planteó en tribuna que la Unidad Técnica de Evaluación elabore un informe del proceso de fiscalización de las observaciones y seguimiento del proceso de la cuenta pública al Poder Ejecutivo en 108 hojas, si está dentro del marco legal y que los resultados cumplen con los objetivos establecidos en la ley.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo Salas afirmó que con base en la auditoría practicada a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019, la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en lo establecido en el artículo 69 Bis A, fracción I, de su propia Ley, concluyó que el Poder Ejecutivo, cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los resultados con observación descritos en el Informe Individual.

En este contexto, es de advertirse que la ASE en fecha de 15 de octubre de 2021 remitió a esta Comisión de Fiscalización el detalle de resultados con observación solventada y/o atendida durante la etapa de evaluación de respuestas respectiva al ejercicio fiscal de 2019, en cuyo apartado número 1 se aborda lo relativo al Poder Ejecutivo.

Leer más: Diputados dan lectura a iniciativa para extinguir el Ismujeres y la creación de la Secretaría de la Mujer

Llamó a la ASE a que realice el debido seguimiento a las observaciones en proceso, así como a las recomendaciones no resueltas hasta su total solventación, tomando en consideración que dependiendo del tipo y naturaleza de éstas, no fue posible que quedaran atendidas en su totalidad en el periodo auditado, por lo que se verificará que se hayan corregido en el seguimiento de las revisiones y tomado las previsiones a que haya lugar para que no se repitan en ejercicios subsecuentes.