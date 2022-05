"Aquí se ejerce la explotación infantil", advierten con pendones en cruceros de Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Debido a la gran cantidad de niños que se ponen a pedir dinero en diferentes cruceros de la ciudad de Culiacán, o bien que son explotados autoridades instalaron pendones en dónde advierten que en el lugar se explotan infantes.

Debido a la situación y en busca de sensibilizar sobre el tema de explotación infantil, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el sistema DIF Culiacán, es que instalaron dichos carteles.

Lydia Peinado Aguirre, presidenta del DIF municipal detalló que a raíz de los trabajos en coordinación con Sipinna es que se detectaron los cruceros en dónde más se detectaban niños a pedir dinero los cuales la mayoría era de otros estados.

Señaló que los pendones se instalaron desde ayer martes y hoy no se estaban viendo niños en algunos cruceros por lo que están dando resultado la campaña desde el primer día.

"Reforzar la campaña que siempre hemos tenido, seguir visitando los cruceros detectando a los niños, invitándolos a qué no deben de estar en la calle, invitando a los papás a qué no es lugar para que estén los niños, los papás pueden salir a trabajar a la calle y pedir ellos pero no los niños".

eiteró que los infantes deben de estar en la escuela por lo que están trabajando en dar asistencia social desde las unidades de DIF municipal en los apoyos que requieran para que puedan tomar clases. Los cruceros en dónde identificaron niños es en Universitarios, en el Malecón, en las inmediaciones de plaza Forum Culiacán y a la salida de la ciudad.