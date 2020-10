Arnulfo Sandoval, un vendedor de periódico con estilo  

Culiacán, Sinaloa. Con ese gran carisma que lo caracteriza y con una enorme sonrisa, don Arnulfo Sandoval desde las primeras horas del día recorre los pasillos del Mercado Garmendia para entregarle a los locatarios las noticias de DEBATE y mantenerlos bien informados.

Siempre positivo

Don Arnulfo desde hace aproximadamente 14 años comenzó a vender el periódico EL DEBATE, y desde entonces, cada día se levanta a las 04:00 horas, debido a que sabe que es de suma importancia llevar el diario temprano a los culichis, esto para que empiecen el día conociendo los últimos hechos que han acontecido principalmente en la región.

Como consecuencia de esta gran labor que ha realizado durante todos estos años, se ha ganado el corazón de sus clientes, no solo de los locatarios del Mercado Garmendia, sino de los alrededores, pues siempre está dispuesto a hacerlos pasar un buen momento con su espontaneidad y esas imitaciones únicas que realiza de diversos artistas, principalmente del regional mexicano, como es el caso de Vicente Fernández, una de las que más le solicitan sus clientes.

Arnulfo Sandoval. Foto: Luis Gerardo Magaña

“A mí siempre me gusta andar alegre, pues uno no gana nada enojándose, y es algo que le gusta mucho a la gente; por eso me compran a mí los periódicos”, relató don Arnulfo.

Disfruta lo que hace

El voceador nos mencionó que vender el periódico es algo que le gusta mucho, debido a que le ha servido para conocer a muchas personas, y muchas de ellas se han convertido en grandes amistades que lo apoyan de manera frecuente regalándole algunas cosas.

Además de que le sirve para solventar sus gastos, pues ya tiene clientes muy fieles.

En el marco del 48 aniversario del periódico EL DEBATE de Culiacán, don Arnulfo le mandó una felicitación: “a EL DEBATE le deseo que vengan muchos años más, para que podamos seguir teniendo nosotros una entrada de dinero”. El voceador agregó durante la charla que espera seguir mucho tiempo con este oficio, pues es algo que le gusta hacer, pero sobre todo que lo mantiene muy activo y motivado para salir adelante pese a la pandemia.