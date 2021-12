Rocha Moya comienza su gobierno aumentando la deuda de Sinaloa

Sinaloa.- Al cumplir apenas un mes como gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya anunció que solicitaría un crédito para cubrir los compromisos de pago de aguinaldos a los trabajadores. Una semana después dio a conocer la convocatoria a instituciones bancarias para obtener la tasa de interés que mejor le convenga para un préstamo de mil 300 millones de pesos que se pagaría a corto plazo.

En una semana más volvieron a sacar las cuentas y propusieron un aumento de 300 mdp para la nueva deuda que finalmente sería de mil 600 mdp.

El lunes 20 de diciembre sin dar mayor explicación, Rubén Rocha Moya informó que finalmente pidieron el préstamo en cuatro créditos, pero que no habían usado los mil 600 millones sino solo mil 500 millones de pesos. No se detalló la tasa de interés que se pagará ni tampoco a cuánto ascendía el adeudo por el cual se pidió prestado. Si entre todos los habitantes del estado asumiéramos esta deuda gubernamental, cada uno de nosotros pagaríamos 495.5 pesos aproximadamente, más intereses, puesto que somos 3 millones 26 mil 943 personas, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por ser un crédito a corto plazo, Rubén Rocha está obligado a pagar el adeudo a más tardar tres meses antes de que concluya su periodo de gobierno, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses, sin embargo, este crédito pudiera pagarse en cuestión de meses, según lo anunciado por el gobernador en la conferencia semanera del 13 de diciembre.

El gobernador de Sinaloa justifica el crédito por insuficiencias de liquidez de carácter temporal y lo aplica con el artículo 21 de la Ley de Deuda Pública, por lo que deberá ser liquidado en el tiempo establecido y no podrá ser objeto de refinanciamiento o reestructura a plazos mayores a un año. Este recurso no estará destinado a inversión pública productiva, lo cual se especifica también en la ley referida, en el artículo 22.

El estado y los municipios podrán contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones; entre ellas, que en todo momento, el saldo insoluto (saldo al momento) del monto principal de estas obligaciones a corto plazo, consideradas en su conjunto, no exceda del 6 por ciento de los ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, sin incluir financiamiento neto del estado o del municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente; y que las obligaciones a corto plazo sean quirografarias (es decir que no es necesario presentar una garantía para obtener el crédito), esto se estipula en el artículo 20 del capítulo segundo de la Ley de Deuda Pública de Sinaloa.

Esto debemos ahora. Foto: Debate

Endeudamientos

Como Rubén Rocha Moya, también el exgobernador Juan S. Millán Lizárraga contrató un financiamiento al inicio de su administración, de acuerdo con la investigación de Debate, lo cual está documentado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 948.50 millones de pesos al cierre del año fiscal 1999 para pagarse a largo plazo, siendo otorgado para el ejercicio del año 2000, cuando Millán tomó protesta al inicio de año.

Al cierre de 2004, con ejercicio fiscal aplicado al 2005, al iniciar el gobierno de Jesús Alberto Aguilar Padilla también se registró un financiamiento por 957 millones de pesos a largo plazo.

El contrato más fuerte al comparar los arranques de gobierno de estos mandatarios se dio al inicio de la administración de Mario López Valdez con un monto de 2 mil 145.37 millones de pesos en el año 2011, que igual fue a largo plazo.

Al inicio de la administración de Quirino Ordaz Coppel, su secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, dio a conocer que las finanzas del estado registraban un adeudo de 13 mil 130 millones de pesos heredado de la administración inmediata anterior, además, se informó de un adeudo de 8 mil 500 millones de pesos de la administración de Jesús Aguilar Padilla; a la diferencia entre el adeudo de una administración a otra se identifica como pasivo sin fuente de pago, un término que no se encuentra en el Presupuesto de Egresos ni en el Presupuesto de Ingresos de Sinaloa.

A pesar de estos problemas heredados, al arrancar la administración del priista Ordaz Coppel no se registró un fuerte contrato de financiamiento, aunque continuó con el mismo ejercicio de pedir prestado para arrancar su gestión, se solicitaron apenas 347.22 millones de pesos en el año 2018 a largo plazo, el crédito más bajo en relación a sus antecesores aquí analizados y con el actual gobierno de la Cuarta Transformación.

La investigación de Debate se realizó con base a registros de la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita a la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Transparencia?

Para el economista sinaloense César Miguel Valenzuela Espinoza, el gobierno de Rubén Rocha Moya está pagando las consecuencias de la indisciplina financiera de gobiernos anteriores, por un lado, dijo, el problema de flujo que se arrastra de la administración de Quirino Ordaz Coppel hacia la actual, que a su vez, es una repercusión del desfase que dejó el gobierno de Mario López Valdez al gobierno de Quirino Ordaz, opinó.

“Aunque se supone que el dinero que había para pagar sueldos y aguinaldos debería estar ahí, porque ya estaba presupuestado, el dinero no está porque posiblemente se pudieron estar pagando pasivos sin fuente de pago (conceptos no contemplados en el presupuesto 2021), que representan los problemas financieros de administraciones pasadas y que siguen repercutiendo”, comentó.

Por su parte, la exdiputada federal Érika Sánchez Martínez destacó la transparencia con que se está llevando a cabo el proceso para solicitar el crédito a corto plazo que permita al Gobierno del Estado cumplir con las obligaciones de fin de año. Sin embargo, dijo, no se ha dejado claro cómo se pagará este crédito y tampoco se sabe si existe compromiso de apoyo del Gobierno federal. Dijo que deberá explicarse cómo se van a pagar el crédito, esperando que el Gobierno federal responda ante las necesidades del gobierno estatal y se pueda cubrir con este compromiso.

La presidenta del colectivo 50+1 capítulo Sinaloa lamentó que sea necesario acudir a este tipo de herramientas financieras para cumplir con las necesidades del gobierno, principalmente, dijo, porque las participaciones federales no llegan a tiempo, comentó a Debate.

“No hay claridad del gobierno estatal de que el Gobierno federal vaya a responder ante un crédito de esta naturaleza, porque las participaciones federales nunca llegan en tiempo, además de que el Gobierno federal se ha caracterizado por sobrestimar la recaudación que se tendrá en el año por concepto de impuestos y esto genera que la distribución del gasto siempre termine afectando a algún sector de la sociedad y eso ha sido una constante del Gobierno federal y quienes han sufrido esto han sido principalmente las entidades federativas”.

El objetivo con el que se solicita este crédito, dijo, es de lo más loable, puesto que cuando los gobernantes piensan en su base trabajadora hacen bien, opinó la exdiputada federal y local.

¿Cuánto debe Sinaloa?

Aunado a la indisciplina financiera de los gobiernos anteriores, el economista César Valenzuela Espinoza adjudicó la falta de liquidez a que, por primera vez en la historia, se inicia un gobierno en el penúltimo mes del año y no un primero de enero, por lo que, indebidamente, el presupuesto 2021 ya se había agotado.

Valenzuela Espinoza dijo que el trabajo pendiente para aclarar los problemas financieros en Sinaloa es para la Secretaría de Administración y Finanzas de la actual administración estatal, así como a la Auditoría Superior del Estado, puesto que son los que tienen toda la información que puede transparentarse y por primera vez aclarar el tema de los pasivos sin fuente de pago existentes y así evitar que se sigan presentando estos problemas en el futuro.

“Precisamente para que esto se corrija y como lo ha dicho tantas veces el doctor Rocha en su campaña y lo ha repetido en los pocos días que tiene de gobierno, lo más sano es poner sobre la mesa de qué tamaño es el pasivo que existe sin fuente de pago”, indicó el economista.

Debate buscó una entrevista con el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, a través de la Coordinación de Comunicación de la administración de Rubén Rocha para hablar detalles sobre el préstamo y de los adeudos que se heredaron, sin embargo, el gobierno no la concedió y en respuesta se informó que el funcionario se encontraba realizando trámites para el cierre de año en la Ciudad de México y posteriormente se informó a través de la Coordinación de Comunicación que aún no respondía sobre la posibilidad de la entrevista.

Asimismo, hasta el momento se desconocen detalles de la cuenta pública de la administración que encabezó Quirino Ordaz Coppel, y el gobierno de Rocha no difundió la razón por la que no se alcanzaron a cubrir los aguinaldos a los trabajadores y por qué fue necesario la contratación del empréstito. Será en la revisión de la cuenta pública 2021 cuando se conozca con mayor precisión en qué gastó la administración saliente.

Facilidades de crédito

La exdiputada federal Sánchez Martínez dijo que afortunadamente Sinaloa cuenta con una buena calificación crediticia gracias al buen manejo de los recursos y al pago oportuno de créditos anteriores, agregó, y eso da la pauta para que pueda solicitar un crédito de esta magnitud y hacer frente a las necesidades inmediatas, como lo es el pago de aguinaldo a los trabajadores del estado de Sinaloa.

La política añadió que así como en Sinaloa se anunció la solicitud de un crédito, en otras entidades federativas también se lee una noticia similar, puesto que es muy común que al cierre de año no lleguen a tiempo las participaciones federales y es necesario cumplir con este tipo de obligaciones con los trabajadores.

“No es solo decir que se puede tener acceso a este tipo de créditos, pero también tener la certeza de que no se endeudará al estado, de que las características del empréstito puedan ser cubiertas y no se vean en la necesidad de contratar otro tipo de créditos”, explicó la exdiputada federal priista.

La solicitud

En conferencia de prensa semanera, Rubén Rocha Moya informó que para este crédito se convocó a diez bancos, en una primera ocasión acudieron ocho de diez, en una segunda convocatoria solo acudieron cinco bancos y el crédito se solicitará a la institución bancaria que ofrezca mejor tasa de interés.

Al ser un crédito de corto plazo no es necesaria la aprobación del Congreso, sin embargo, en un acto de cortesía política, Rocha Moya dio a conocer los pormenores del mismo a los diputados locales, quienes en su mayoría respaldaron la solicitud.

Diputados del PRI y PAN manifestaron ante los medios que solicitarán más detalles del empréstito, pero dadas las características de este, no es necesaria la aprobación de ninguna figura política.

Asimismo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, manifestó que el trámite se inscribe dentro del marco de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios, que dispone la autorización para solicitar préstamos, siempre y cuando cumpla con los requisitos marcados. Feliciano Castro insistió que definitivamente es una facultad que tiene el gobernador Rocha Moya que no involucra a la 64 Legislatura.

Este tipo de créditos se inscriben en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos y en el Registro Público Único.

Endeudamiento estatal anual en Sinaloa y en México (tabla/estadística anual)

Es vital diferenciar entre deuda pública y déficit presupuestal, pues son dos cosas muy diferentes; la deuda pública es la que está registrada y autorizada; el déficit es cuando el ingreso es menor que el gasto. Incluso la deuda pública se considera en el Presupuesto de Egresos.

El déficit se convierte en deuda siempre y cuando sea reconocido y registrado como tal en la contabilidad gubernamental y sancionado por la Auditoría Superior del Estado, mientras que al adeudo que va dejando cada gobernador y recibe como adeudo el entrante se le conoce como pasivo sin fuente de pago, porque no tiene respaldo presupuestal, ya sea que no exista como concepto o que la cantidad supere a lo establecido en dicho presupuesto.

En la tabla podemos observar que al final de un sexenio o al inicio del otro se dan los cambios, por la contratación de diversos créditos en el año fiscal marcado.

Comparativo de la contratación de nuevo financiamiento público del estado de Sinaloa 1993-2018. Foto: Debate

El secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, no atiende entrevista

Desde el pasado 10 de diciembre y hasta el 22 de diciembre, Debate solicitó una entrevista con el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, en más de seis ocasiones, sin embargo, no se ha logrado. Del área de Comunicación Social del Gobierno del Estado se informó que el funcionario se encontraba realizando gestiones en la Ciudad de México, a fin de lograr los recursos que se requieren para el cierre de año, por lo cual no habría podido atender a este medio en la solicitud de entrevista exclusiva con el fin de profundizar la información sobre el crédito anunciado. Posteriormente se dijo a través de la Coordinación de Comunicación que no había aún definido sobre la petición de la entrevista.

Informe de deuda pública presentado por Codesin

En el año 2020, la deuda total del estado y municipios de Sinaloa fue de 6 mil 297 millones de pesos (mdp), 931 mdp menos que en el 2019, que fue de 7 mil 228 mdp, esto significó una disminución de 12.9 por ciento, establece el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (Codesin) a través de su Unidad de Estadística y Análisis.

El informe presentado este 2021, con datos del año inmediato anterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala que el plazo promedio para cubrir las obligaciones financieras que tienen tanto el Gobierno del Estado como los municipios es 10.4 años y el costo financiero promedio ponderado fue durante el 2020 de 5.1 por ciento.

De los 6 mil 297 mdp de deuda del estado y municipios en Sinaloa al 2020, el Gobierno del Estado concentra 4 mil 870 mdp, el 77.3 por ciento del total; los gobiernos municipales reúnen mil 224 mdp, el 19.4 por ciento; y los organismos municipales tienen una deuda de 203 mdp, que representa el 3.2 por ciento.

En el análisis del 2020 respecto al 2019 de las obligaciones financieras del estado y municipios en Sinaloa, por tipo de deudor, se observa que el Gobierno del Estado disminuyó su deuda en 757 mdp, lo que representó una disminución de 13.5 por ciento; los organismos estatales no registran deuda, los gobiernos municipales disminuyeron su deuda en 152 mdp, el -11.0 por ciento y la deuda de los organismos municipales disminuyó en 22 mdp, el -9.7 por ciento. De los 6 mil 297 mdp de deuda del estado y municipios en Sinaloa al 2020, la banca comercial es acreedor de 4 mil 473 mdp, que representa el 73.0 por ciento del total; la banca de desarrollo es acreedor de mil 824 mdp, el 29.0 por ciento.

Informe de deuda pública presentado por Codesin. Foto: Debate