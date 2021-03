Arranca el operativo de Semana Santa para Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Este sábado se puso en circulación el Plan General de Operaciones Semana Santa 2021 en las inmediaciones de Altata, municipio de Navolato, que llevan a cabo las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Ahí se dieron cita representantes de las corporaciones que integran este operativo en Sinaloa.

Protección

El director de la Policía Estatal Preventiva, Joel Ernesto Soto, recordó que únicamente se permitirá el aforo del 50 por ciento de la capacidad de las playas y centros de recreo, siendo las 18:00 horas el límite para permanecer en estos lugares, por lo que invitó a la ciudadanía a conducirse con responsabilidad.

Cabe recordar que en este Plan General participan más de 10 mil elementos de Seguridad, como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, así como instancias de rescate y auxilio, como Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos, quienes estarán resguardando los 177 puntos de recreo con que se cuenta a lo largo de todo el estado.

Por otra parte, Joel Ernesto Soto subrayó que esta Semana Santa se deben cumplir las medidas de higiene que sugieren las autoridades de salud ante la pandemia que se vive a nivel mundial por el Covid-19.

Asimismo, recordó que no está permitida la instalación de templetes ni llevar a cabo eventos masivos, tampoco se podrá acampar en las playas y cada grupo de personas deberá mantener una distancia de al menos 20 metros. Serán las corporaciones participantes en dicho operativo las encargadas de verificar que esto se respete.

Se invita a la población a conducirse de manera responsable en esta temporada de Semana Santa 2021 y a respetar las medidas de higiene y prevención que recomiendan las autoridades. Se pone a disposición de todas y todos la Línea de Emergencias 9-1-1 para reportar cualquier situación fuera del orden, así como aglomeraciones de personas.

Movilización por Semana Santa podría causar un rebrote de Covid-19

Una alta movilidad de personas es la que se espera en el periodo vacacional por Semana Santa, y a decir del jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, se espera que se tenga un rebrote de contagios por el coronavirus, es por ello que expuso que es muy importante que toda la ciudadanía, principalmente todos aquellos con factores de riesgo, que son mayores de 60 años, niños, mujeres embarazadas y personas que tengan enfermedades crónico-degenerativas, no se expongan a situaciones de riesgo.

“Es una petición que se sigan cuidando, que a pesar de que los adultos mayores ya están vacunados, tenemos que seguirnos cuidando, porque es mínimo las personas que están recibiendo la inmunización y el virus sigue circulando, la curva epidemiológica cuando cerramos el año anterior las playas era más baja que hoy, y si la movilización se da como se espera, podemos tener un repunte de los casos y podemos tener otra vez llenos nuestros hospitales”, señaló.

Temen que haya rebrotres de Covid-19 / Foto: DEBATE

Aunado a ello, expuso que aunque estemos en semáforo amarillo y éste permita actividades al aire libre, aun así se debe tomar en cuenta las restricciones debidas, así como los cuidados sanitarios.

“Las condiciones de playa y cómo nos movilizamos aquí en la región no es una manera controlada, y si la ciudadanía participa de manera controlada ésta nos ayudaría mucho a reducir el riesgo, la invitación es que si tienes factores de riesgo no acudas a los lugares de riesgo donde te puedas enfermar, y si estás en ellos, cuídate con la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, y así como donde haya mucha gente, debido a que la enfermedad se transmite con la movilidad social; esperemos no tengamos un repunte y con esto siga la tendencia que tenemos del control en la pandemia, una tendencia a la baja”, dijo.