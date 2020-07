¿Arrestarán a quién no use cubrebocas en Culiacán?

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro desmintió está mañana que toda persona qué no use cubrebocas tendrá un llamado de atención, y no será detenido cómo se ha dicho en los últimos días.

Por ello, explicó qué la medida de arresto será para aquellas personas que sean renuentes a utilizar el cubrebocas, que se les estará regalando en caso de que no tengan uno. Aunque al llegar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal de Culiacán no serán remitidos a barandillas, si no que se les dará una sanción administrativa y serán dejados en libertad.

"Si hay una persona que se porte grosera y tenga resistencia si lo detendremos, e incluso hasta se les puede hacer una prueba, de salir positivo se daría aviso a la Fiscalía," expresó el alcalde.

Este programa dará inicio el 3 de agosto en el que con mil inspectores ciudadanos y autoridades estarán pendientes de qué en la vía pública estén utilizando cubrebocas, a excepción de qué circulen en sus automóviles ya que ahí cada conductor es libre de saber si lo porta o no.

Por su parte, el día de ayer el titular de la SSPyTM Óscar Guinto Marmolejo detalló lo siguiente:

"Las personas que por alguna situación se reúsen a utilizar el cubrebocas y tomen una actitud totalmente renuente a esta situación, pues el Bando de Policía y Gobierno del Municipio, prevé circunstancias en las cuales se puede encuadrar a esta persona y podría ser detenida por una falta”

Es decir, las autoridades le pediran que utilice cubrebocas, y si no tiene, se le regalará uno, solo será a aquellas personas que ocasionen conflicto y se nieguen a utilizar el cubrebocas quienes seran llevadas a las instalaciones de la SSPyTM para ser sacionados y posteriormente puestos en libertad.