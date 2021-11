Asegura Serapio Vargas que no va a disculparse con diputada de Sinaloa: "Mi lenguaje no es fifí"

Sinaloa.- El diputado Serapio Vargas denunció que existe una corriente dentro del partido político minoritario en el Congreso del Estado de Sinaloa (PRI), de buscar amordazar o privar de la libertad de expresión a los diputados en aras de un discurso y conceptualización de un falso lenguaje y debate de misoginia y homofobia, y aseguró que a algunas personas no le gusta su lenguaje por no ser “fifí”.

Aclaró que no va dar ninguna disculpa y que los legisladores locales no pueden ser reconvenidos por las expresiones que realicen por el fuero. Dijo que no acepta que le faltó el respeto a la diputada priista Gloria Himelda Félix Niebla, y no va renunciar a su derecho de expresión, porque solamente dijo que “para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, y yo no sé si la diputada tiene la cola corta”.

Se refirió a la legisladora que su origen es plurinominal y “ella adjetivizó mis comentarios que estaban fuera de lugar. pero está equivocada”, y argumentó que una acción misógina “es una conducta o una expresión que tiene por objeto discriminar o generar odio en base a la condición de mujer”, según dijo que de acuerdo a la Real Academia Española.

Argumentó que lo expresado por él durante la sesión del martes 16 de noviembre, sería la misma si hubiese sido un hombre y una mujer, y no tiene relación alguna con su condición femenina, ya que están en un Parlamento y todos son políticos.

Vargas Ramírez rechazó que haya insultado ni tampoco le faltó el respeto a la diputada Félix Niebla con un lenguaje florido cuando ella estaba en tribuna.

Reconoció que existen algunas personas que no le gusten su forma de conducirse y que su lenguaje “fifí”, y reiteró que no es inapropiado y corresponden a dichos regionales.

El morenista comentó que utilizan como una herramienta política el discurso de la misoginia y no se rehén, debido a que al rato nadie se va atrever a defender sus ideas por las críticas se presenten y hasta planteó que podría tratarse de una estrategia parlamentaria de los priistas.

“Que me digan dónde está el insulto y la falta de respeto, y si lo hay tendrían razón, pero el mencionar un dicho muy sinaloense y hay muchos más, y decir que tener fuerza moral para atacar algo, hay que ser congruente, que es lo que significa”, dijo el diputado de Morena.

Consecuencias legales

El borrar del diario de debates lo expresado por él en la sesión podría combatirlo por las instancias legales, y que llevaría a que se recomponga. Lo único que busca que se respete la legalidad en el caso a la aplicación de un extrañamiento ordenado por el presidente de la Mesa Directiva, Gene Bojórquez.