Asegura sector salud no volverá a presentarse desabasto de vacunas en Sinaloa.

En este tema expuso que, a pesar de que no se tiene el dato de cuántas vacunas estaban disponibles en los centros de vacunación en los que se presentó desabasto en la capital del estado, fueron 25 mil dosis las que se aplicaron en toda la entidad en un solo día, cifra menor a la que está preparada solo para el municipio de Culiacán.

"Aquí sucede lo contrario de lo que pasa en muchos países europeos, incluso en Estados Unidos, aquí la gente si se quiere vacunar, la verdad no esperábamos tanta gente aquí en el municipio de Culiacán, tratamos de resolver el día de ayer, se nos agotó todo pero ya no va pasar", reiteró Cuen Ojeda.

Explicó que ante la situación que se presentó por la alta demanda de vacuna , se les otorgó fichas a las personas que no lograron ser atendidos para que fueran los primeros al acudir a los centros de vacunación en su próxima visita el día de hoy.

Culiacán, Sinaloa.- Ante la inconformidad que desató en los adultos mayores que después de largas filas de espera no lograron ser vacunados por desabasto de dosis en algunos centros de vacunación en Culiacán, Héctor Melesio Cuen Ojeda , secretario de salud en Sinaloa, solicitó una disculpa a las personas y además aseguró no se volverá a presentar este acontecimiento .

