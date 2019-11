Aseguradoras de Culiacán deben demostrar terrorismo: director de Gallbo

Culiacán, Sinaloa.- Ante la preocupación de ciudadanos que resultaron afectados en su patrimonio rodante durante la jornada violenta del 17 de octubre en Culiacán, porque compañías aseguradoras intentan clasificar los daños como terrorismo, el especialista en reclamación de seguros Manuel Humberto Gallardo Inzunza recordó que esta exclusión es algo que las compañías aseguradoras tendrán que demostrar, y ante ello los clientes deben acudir a especialistas en materia de reclamación.

«La aseguradora supone que es un acto de terrorismo y rechaza al asegurado su siniestro, le dice que no, que no es procedente, pero cuando tú acudes a las instancias judiciales, ahí no es suficiente con que la aseguradora lo diga, tendrá que probar que es un acto de aquellos que se consideran actos de terrorismo establecidos en la póliza», explicó.

Además, dijo que propietarios de vehículos que cuentan con póliza de cobertura amplia podrán reclamar a la aseguradora por los daños que sufrieron, pero quienes tienen cobertura limitada, que es únicamente por responsabilidad civil para daños a terceros, ellos no podrán reclamar los daños que sus vehículos hayan sufrido, solamente en caso de que hayan sido despojados de ellos bajo la cobertura de robo si su cobertura limitada contempla este riesgo: «Los que fueron despojados o les fueron sustraídos sus vehículos podrán reclamar bajo la cobertura de robo, aunque esos vehículos hayan sido posteriormente encontrados con daños, porque lo que ocurre primero es despojo», aclaró.

Recordó que cada aseguradora tiene sus propias políticas y reglas, y al invocar terrorismo, la carga de probarlo es para la aseguradora, pero el asegurado tiene que ejercitar sus acciones, y en esta parte recomienda recurrir a especialistas en reclamación de seguros.

En cuanto al daño por vandalismo, Gallardo Inzunza explicó que dentro de las coberturas existen clasificaciones que para algunas pólizas son enunciativas y, para otras, limitativas, dependiendo de la aseguradora, donde dice que sí ampara daños por vandalismo, por personas malintencionadas, por huelgas, alborotos populares, pero insistió en que la clave es identificar como cliente qué coberturas tiene y bajo qué términos y condiciones opera el contrato.

¿Cómo reclamar el seguro?

El director de la empresa Gallbo recomendó que al momento de reclamar el seguro hay que analizar cada caso en concreto, tomando en cuenta la póliza y la narrativa de hechos, porque dependiendo de lo que cada asegurado haya manifestado ante las autoridades o ante las aseguradoras, se tomará en cuenta esa narrativa para compararla contra los términos y condiciones: «Si compareciste ante el Ministerio Público y declaraste algo; o si no fuiste al MP, pero lo declaraste ante la aseguradora cuando diste el aviso de siniestro o cuando te interrogó el asegurador, dependiendo de cómo lo hayas dicho, eso va a tomarse en cuenta para ver si coincide con alguna cobertura».

Pero si el asegurado considera necesario, puede hacer una ampliación o aclaración ante el MP o ante la aseguradora, añadió Manuel Gallardo, y esto es muy importante cuando faltó añadir o aportar cosas para darle mayor claridad a lo sucedido, sin importar el tiempo transcurrido: «Si la dejas así y la compañía dice que de lo que tú declaraste se desprende una exclusión, puedes solicitar una aclaración, pero esta aclaración debe tomar en cuenta las circunstancias en que ocurrió el siniestro, sin falsear información ni ocultar dolosamente ni simular hechos», por lo que insistió en solicitar asesoría.

El especialista en reclamación de seguros reconoció que hechos como los del jueves negro en Culiacán suelen impactar en un aumento en las primas de seguros.

Explicó que algunos estados tienen cuotas más altas para algunos vehículos debido a su alta incidencia de accidentes, robos y despojos; y Sinaloa es uno de los estados que tiene primas más elevadas para este tipo de situaciones.

Recordó que un seguro de vehículo da tranquilidad a la hora de un siniestro, pero también recomendó que a la hora de reclamar la cobertura se acerquen a personas especializadas, porque además de una buena póliza, la integración de la reclamación también es clave.

El Perfil

Nombre: Manuel Humberto Gallardo Inzunza

Profesión: abogado por la Universidad de Sonora

Trayectoria: fundador, socio y director general de Gallbo Reclamación Estratégica, empresa con más de veinte años de experiencia en la reclamación de seguros.