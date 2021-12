Aseguran comerciantes no hay precios inflados por alta demanda en el centro de Culiacán

A pesar de que hasta el momento no se a detectado un caso de repunte de precios de manera excesiva en el centro de Culiacán, advirtió que aquellos comerciantes que irresponsablemente quieran alterar los precios, se encuentran en peligro de ser acreedores a una sanción, por ello invitó a no inflar costos de productos que afectan el bolsillo de los consumidores.

"Es una falsa percepción que hay, tengo que informar que desde el 15 de noviembre a nosotros nos aumentaron los precios de las mercancías, es una cadena que desafortunadamente termina con el consumidor, los proveedores y fabricantes subieron los precios porque a ellos se les incrementó el insumo porque la inflación ha sido fuerte, no se trata que por ser temporada alta y por la alta demanda la gente de todos modos nos va comprar, sino que la mercancía viene más cara", aseguró Sánchez Beltrán.

Culiacán, Sinaloa.- Que no se están aplicando incrementos en los precios por la alta demanda de compradores que se mantiene en el centro de Culiacán por las compras de pánico, aseguró el presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán (ULCC) Oscar Sánchez Beltrán.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.